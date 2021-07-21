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Радио Аврора 21.07.2021

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Итоги недели 21.07.2021

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний гость интеллектуал, публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, так быстро пролетела неделя. Что вы отметите в новостях и событиях за прошедшую неделю в России и в мире?

В России, пожалуй, самое интересное это неожиданно быстрое прекращение требований по QR-кодам в Москве и Подмосковье. Так что многие уже начали кричать: “оленевод сдулся”. Среди продвинутой публики очень модно напоминать, что среди предков Сергея Семёновича Собянина были оленеводы. Хотя по моему те кто об этом говорит, по уму соответствуют не оленеводам, а оленям. Но как бы то ни было, это действительно случилось неожиданно быстро. И с моей точки зрения, это очень забавная иллюстрация того, что люди, палец о палец не желавшие ударить ради защиты своего здоровья резко всполошились ради защиты своих развлечений. Ведь по сути, так быстро прекратили требовать эти самые QR-коды именно потому, что главное предназначение этого кода уже исполнено. Народ пошёл массово прививаться. И конечно, мне всегда интересно смотреть…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-21-07-2021/
Метки: аврора
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