История человеческой цивилизации говорит нам о том, что государственные образования в которых попраны права человека и свобода, долго не существуют. Такие государственные конструкты обречены на уничтожение.



В США нет ни свободы, ни законности. Нам внушали в течение нескольких десятилетий, что США - оплот демократии и защиты прав человека, но приходится признать тот факт, что демократия и равные возможности в США - это вредный миф, ведущий человечество к кризисам и войнам. Чем быстрее наступит смерть американской государственности, тем легче будет государствам мира справится с проблемами в мировой экономике. Гибель американской конфедерации - историческая предопределённость. Остаётся только удивляться, почему США просуществовали так долго. Почему гибель американской государственности предопределена? Тому есть несколько причин:

1. Государственность САСШ построена за счет гибели десятков миллионов человек

САСШ образованы в результате геноцида: за несколько столетий в САСШ были уничтожены десятки миллионов североамериканских индейцев. Некоторые племена индейцев вырезались белыми поселенцами почти под корень, но через несколько десятилетий этим племенам удавалось восстанавливать свою численность. Тогда "благочестивые христиане" стали заражать индейцев оспой и спаивать их алкоголем. К уничтожению индейцев подключилась армия Штатов. Это был геноцид. Другого названия не подобрать. Протестанты США вырезали даже племена индейцев, принявших христианство. ИНДЕЙЦЕВ ЯНКИ НЕ СЧИТАЛИ ЛЮДЬМИ! С индейцев срезались скальпы, которые можно было сдать чиновникам за деньги.

Проведение геноцида - это ПРИЗНАК АМЕРИКАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Пока она существует, ПРОВЕДЕНИЕ ГЕНОЦИДА НЕ ПРЕКРАТИТСЯ! Многие не верят в это. А разве вы не знаете, что американские спецназовцы во Вьетнаме отчитывались о проведённых боевых операциях перед высшими офицерами количеством отрезанных ушей? И ведь американские полковники во время смотров подсчитывали эти уши! ВЬЕТНАМЦЕВ ЯНКИ НЕ СЧИТАЛИ ЛЮДЬМИ! Общее число убитых американцами жителей Вьетнама оценивается приблизительно в 7 миллионов человек. 10 миллионов вьетнамцев умерло после войны от ранений и отравления гербицидами.

Американское правительство не ценит и жизни американских граждан. Полиция в США убивает около тысячи собственных граждан ежегодно. На гражданах США испытываются лекарственные препараты и создаваемые вакцины, как в нацистских концлагерях.

2. Престиж США построен на лжи - на лунной афере, ведь американские астронавты не высаживались на Луне! О том, что NASA сфальсифицировало полёты на Луну было заявлено представителем администрации президента США.

3. Рабство

Первоначальный капитал американцы создавали работорговлей.

Сейчас мало кто знает, что первыми рабами в Америке были ирландцы и английская беднота, от которой британские аристократы избавлялись, отправляя их в колонии. Сотнями тысяч гибли и китайские переселенцы, труд которых использовался, в основном, на строительстве железных дорог.

4. Угнетение латиноамериканцев, афроамериканцев и нацменьшинств

Когда США вступили в войну с Японией, примерно 170 тысяч граждан японского происхождения были брошены в концлагеря.

5. Сотрудничество с нацистской Германией

Американские банкиры финансировали НСДАП Адольфа Гитлера. Торговля между США и нацистской Германией не прекращалась всю ВМВ. Вещества для отравляющего газа «Циклон-Б», используемого в газовых камерах нацистских концлагерей, поставлялись из США...

6. Судебный произвол

Откуда он? Судебный произвол в США – следствие существования прецедентного права. Откуда оно, если весь мир живёт по римскому праву?

Дело в том, что в прецедентном праве нет четко сформулированных законов. В нём могут быть случаи (cases), когда некий уважаемый судья, например, в 18 веке мог вынести решение, которое могло не увязываться с формальной человеческой логикой. Остальные же судьи в 21 веке должны следовать этому прецеденту.

Почему в Англии, а затем в США утвердилось это право? Всё объясняется некомпетентностью судей. Чтобы руководствоваться РИМСКИМ ПРАВОМ, его нужно знать, НО НИКТО ИЗ СУДЕЙ, А ИМИ СТАНОВИЛИСЬ ВЕРНЫЕ ХОЛУИ БРИТАНСКИХ АРИСТОКРАТОВ, ЕГО НЕ ЗНАЛ. Решение судьи НЕ МОГЛО НЕ БЫТЬ ПРОИЗВОЛЬНЫМ! ЗАКОННОСТЬ решения подтверждалась тем, что в прошлом такой же судья в таком же случае (case) пришёл к подобному решению. А почему он пришёл к такому же решению? Да потому, что он был таким же некомпетентным. Если не удавалось найти НУЖНОГО дела, то его попросту создавали НА БУМАГЕ задним числом. Со временем информацию о вымышленных делах стали вносить в юридические справочники, которые издавались, разумеется, также задним числом, что весьма облегчило труд судей. Судьями в Англии в 18 в. становились бизнесмены Британской Ост-Индийской компании, которым не хватило мест в парламенте и магистрате Лондона. Им их старшие компаньоны советовали становиться судьями, несмотря на то, что они не имели соответствующего образования. И эти бизнесмены поступали в соответствии с советами, данными их старшими товарищами.

7. Рабский труд заключенных.

При численности населения в примерно 4% от мирового, Штаты содержат в тюрьмах 20-25% мирового количества заключённых. Подобная статистика прослеживается в течение всего 20-го века. Сейчас в тюрьмах Штатов находится примерно в два раза больше людей, чем было заключённых в тюрьмах и лагерях СССР в 1930-е гг.

Создаётся впечатление того, что после отмены рабства в САСШ труд рабов заменили трудом заключённых, отбывающих свой срок по решению судей, следующих принципам прецедентного права...

8. Отсутствие равных возможностях у всех граждан США

Подавляющее большинство граждан среднего класса в США принадлежат к нему уже в нескольких поколениях. Из низов в средний класс никто не пробивается. Никто из представителей среднего класса не мечтает стать миллионером или политиком. Сам средний класс становится все более и более тонкой прослойкой. Зато число бедняков в 21 веке увеличилось в несколько раз! Политическая и экономическая элиты в США не пускают в свои структуры представителей среднего класса уже в течение трёх веков. Множество семей занимают должности сенаторов, мэров и губернаторов уже несколько поколений подряд! В США есть семьи профессиональных конгрессменов! Это граждане США наделили их такими полномочиями?

Американцы жаждут перемен, а американская государственность стоит на пути осуществления их чаяний.