Гибель американского государства – историческая предопределенность
История человеческой цивилизации говорит нам о том, что государственные образования в которых попраны права человека и свобода, долго не существуют. Такие государственные конструкты обречены на уничтожение.
В США нет ни свободы, ни законности. Нам внушали в течение нескольких десятилетий, что США - оплот демократии и защиты прав человека, но приходится признать тот факт, что демократия и равные возможности в США - это вредный миф, ведущий человечество к кризисам и войнам. Чем быстрее наступит смерть американской государственности, тем легче будет государствам мира справится с проблемами в мировой экономике. Гибель американской конфедерации - историческая предопределённость. Остаётся только удивляться, почему США просуществовали так долго. Почему гибель американской государственности предопределена? Тому есть несколько причин:
1. Государственность САСШ построена за счет гибели десятков миллионов человек
САСШ образованы в результате геноцида: за несколько столетий в САСШ были уничтожены десятки миллионов североамериканских индейцев. Некоторые племена индейцев вырезались белыми поселенцами почти под корень, но через несколько десятилетий этим племенам удавалось восстанавливать свою численность. Тогда "благочестивые христиане" стали заражать индейцев оспой и спаивать их алкоголем. К уничтожению индейцев подключилась армия Штатов. Это был геноцид. Другого названия не подобрать. Протестанты США вырезали даже племена индейцев, принявших христианство. ИНДЕЙЦЕВ ЯНКИ НЕ СЧИТАЛИ ЛЮДЬМИ! С индейцев срезались скальпы, которые можно было сдать чиновникам за деньги.
Проведение геноцида - это ПРИЗНАК АМЕРИКАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Пока она существует, ПРОВЕДЕНИЕ ГЕНОЦИДА НЕ ПРЕКРАТИТСЯ! Многие не верят в это. А разве вы не знаете, что американские спецназовцы во Вьетнаме отчитывались о проведённых боевых операциях перед высшими офицерами количеством отрезанных ушей? И ведь американские полковники во время смотров подсчитывали эти уши! ВЬЕТНАМЦЕВ ЯНКИ НЕ СЧИТАЛИ ЛЮДЬМИ! Общее число убитых американцами жителей Вьетнама оценивается приблизительно в 7 миллионов человек. 10 миллионов вьетнамцев умерло после войны от ранений и отравления гербицидами.
Американское правительство не ценит и жизни американских граждан. Полиция в США убивает около тысячи собственных граждан ежегодно. На гражданах США испытываются лекарственные препараты и создаваемые вакцины, как в нацистских концлагерях.
2. Престиж США построен на лжи - на лунной афере, ведь американские астронавты не высаживались на Луне! О том, что NASA сфальсифицировало полёты на Луну было заявлено представителем администрации президента США.
3. Рабство
Первоначальный капитал американцы создавали работорговлей.
Сейчас мало кто знает, что первыми рабами в Америке были ирландцы и английская беднота, от которой британские аристократы избавлялись, отправляя их в колонии. Сотнями тысяч гибли и китайские переселенцы, труд которых использовался, в основном, на строительстве железных дорог.
4. Угнетение латиноамериканцев, афроамериканцев и нацменьшинств
Когда США вступили в войну с Японией, примерно 170 тысяч граждан японского происхождения были брошены в концлагеря.
5. Сотрудничество с нацистской Германией
Американские банкиры финансировали НСДАП Адольфа Гитлера. Торговля между США и нацистской Германией не прекращалась всю ВМВ. Вещества для отравляющего газа «Циклон-Б», используемого в газовых камерах нацистских концлагерей, поставлялись из США...
6. Судебный произвол
Откуда он? Судебный произвол в США – следствие существования прецедентного права. Откуда оно, если весь мир живёт по римскому праву?
Дело в том, что в прецедентном праве нет четко сформулированных законов. В нём могут быть случаи (cases), когда некий уважаемый судья, например, в 18 веке мог вынести решение, которое могло не увязываться с формальной человеческой логикой. Остальные же судьи в 21 веке должны следовать этому прецеденту.
Почему в Англии, а затем в США утвердилось это право? Всё объясняется некомпетентностью судей. Чтобы руководствоваться РИМСКИМ ПРАВОМ, его нужно знать, НО НИКТО ИЗ СУДЕЙ, А ИМИ СТАНОВИЛИСЬ ВЕРНЫЕ ХОЛУИ БРИТАНСКИХ АРИСТОКРАТОВ, ЕГО НЕ ЗНАЛ. Решение судьи НЕ МОГЛО НЕ БЫТЬ ПРОИЗВОЛЬНЫМ! ЗАКОННОСТЬ решения подтверждалась тем, что в прошлом такой же судья в таком же случае (case) пришёл к подобному решению. А почему он пришёл к такому же решению? Да потому, что он был таким же некомпетентным. Если не удавалось найти НУЖНОГО дела, то его попросту создавали НА БУМАГЕ задним числом. Со временем информацию о вымышленных делах стали вносить в юридические справочники, которые издавались, разумеется, также задним числом, что весьма облегчило труд судей. Судьями в Англии в 18 в. становились бизнесмены Британской Ост-Индийской компании, которым не хватило мест в парламенте и магистрате Лондона. Им их старшие компаньоны советовали становиться судьями, несмотря на то, что они не имели соответствующего образования. И эти бизнесмены поступали в соответствии с советами, данными их старшими товарищами.
7. Рабский труд заключенных.
При численности населения в примерно 4% от мирового, Штаты содержат в тюрьмах 20-25% мирового количества заключённых. Подобная статистика прослеживается в течение всего 20-го века. Сейчас в тюрьмах Штатов находится примерно в два раза больше людей, чем было заключённых в тюрьмах и лагерях СССР в 1930-е гг.
Создаётся впечатление того, что после отмены рабства в САСШ труд рабов заменили трудом заключённых, отбывающих свой срок по решению судей, следующих принципам прецедентного права...
8. Отсутствие равных возможностях у всех граждан США
Подавляющее большинство граждан среднего класса в США принадлежат к нему уже в нескольких поколениях. Из низов в средний класс никто не пробивается. Никто из представителей среднего класса не мечтает стать миллионером или политиком. Сам средний класс становится все более и более тонкой прослойкой. Зато число бедняков в 21 веке увеличилось в несколько раз! Политическая и экономическая элиты в США не пускают в свои структуры представителей среднего класса уже в течение трёх веков. Множество семей занимают должности сенаторов, мэров и губернаторов уже несколько поколений подряд! В США есть семьи профессиональных конгрессменов! Это граждане США наделили их такими полномочиями?
Американцы жаждут перемен, а американская государственность стоит на пути осуществления их чаяний.
Набор штампов -все эти претензии можно отнести в любой степени к каждому государству ,кроме лимитрофов ,которые считают себя оными ,но ими ходят ,как марионетками в театре кукол. Да,это так и дальше что ??Кто его накажет это США ,они что добровольно самоубьются ,а вот Женеччка и Серые считают ,чсто первой должна быть наказана Россия .что допустила ВВП к руководству и что восстала из пепла и позволила себе сесть за стол переговоров с Байденом и отказала Джонсону .Ну и что далее -после всех пунктов ,каков план у автора -как бить США предлагает с кем дружить- с Китаем ? Намечана была встреча с Си ,срок подписания договора истек в июле ,но не произошло-видеопереговоры о продолжениии просто дружить.Вот видение китаиста известного:
” Одна из загадок, о чем один на один говорили Путин и Байден, скорее всего, это китайский вопрос. Вот вы как человек, который Китаем занимался много десятилетий, как считаете, Россия откажется от партнерства с Поднебесной в пользу Запада, который опять нас кинет? Или не кинет? Какой здесь сценарий?
— Дело можно прокомментировать словами Байдена на пресс-конференции. Он сказал, что задача, которую ставила американская сторона перед встречей с Путиным, решена. А единственное, что там решено, — создать площадку для мотивированных и регулярных встреч по снижению конфронтации. Более того, Байденом был обозначен срок — 6 месяцев на то, чтобы удостовериться, а начался ли процесс стратегической стабильности. Но Россия может подумать, сдавать ей Китай или нет. Почему? Потому что Виктория Нуланд прямым текстом сказала, что Россия должна подумать, а стоит ли ей дальше укреплять отношения с Китаем в связи с той политикой, которую он проводит на мировой арене. А кому нужно подумать? Друзьям доллара США. Потому что они обижены на Китай, ни одного нашего богатея в юань-то не пустили.
Потому вопрос с Китаем развертывается в ракурсе закона перемен в связках трех сил. У нас вряд ли эти люди с гарвардской выучкой понимают, о чем речь. Что произошло на глазах? Происходит — по американской инициативе, это очень важно — встреча Байдена и Путина. По инициативе американской стороны состоялась встреча Рейгана и Горбачева. То есть тон задает американская сторона. А Россия должна подумать, стоит ли ей дальше с Китаем отношения укреплять или продолжать. И уже подумала. 28 июня неожиданно состоялась видеоконференция Путин – Си Цзиньпин. А вместо этого должна была произойти, по предварительным наметкам, личная встреча в связи с 20-летием договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
— Который продлили.
— Да, автоматически, но он фиксирует только отношения добрых соседей, ничего более. Сама ситуация с 20-летием договора, которое состоится 16 июля, планировалась как торжественное мероприятие, которое должно было усилить, повысить, подчеркнуть и направить. При этом у китайцев 100-летие КПК прошло 1 июля — для них это веха в реализации китайской мечты и всего китайского проекта создания сообщества единой судьбы человечества.
В России демократического выбора партийцы предали великую идею и историческое наследие. Красное знамя покосилось, его подхватили китайцы.
— Разве не по инерции осталось? В Китае, наверное, уже больше капитализм, нежели социализм, или нет?
— Я вам скажу так. В 80-х годах в Китае приняли программу о наведении порядка в знаках и символах, которая была рассчитана на два поколения. Они ее выполняют, ненужные символы убираются. Например, вспомнили о Конфуции, вдруг поставили его огромную статую рядом с Музеем революции на площади Тяньаньмэнь. Она простояла недолго, с год примерно, потом ее убрали. Если говорить о символах, внутри китайского руководства были какие-то колебания, куда поворачивать, в конфуцианство или оставаться в марксизме-ленинизме и идеях Мао Цзэдуна. Статую убрали, поворот в конфуцианство не состоялся, хотя конфуцианство, конечно, никто не забыл. Почему? Цвет конфуцианства — красный.
А у нас кто-нибудь что-нибудь понимает в этом? Китаеведение как система была разгромлена либералами, чтобы в высоких коридорах никто не понимал, что происходит и чего китайцы хотят. То, что личная встреча Байдена и Путина состоялась, а личная встреча Путина и Си Цзиньпина — нет, как раз говорит о том, что друзья доллара США побеждают. Про личную встречу Путина с Си Цзиньпином разговора не идет, а про личную встречу Байдена и Си Цзиньпина идет, и она, скорее всего, состоится в октябре на G20.
При этом Россия не может выступить арбитром над схваткой США – Китай, потому что она не может занять позицию независимости, самостоятельности с опорой на собственные силы. Почему? Потому что независимость, самостоятельность и опора на собственные силы требуют собственного проекта, глобального.
— Не финансовой помощи?
— Нет. Такой проект был у Советского Союза, и он назывался коммунизмом — светлое будущее всего человечества. Он должен был победить во всемирном масштабе.
— То есть сейчас России остается только присоединиться к чьему-то проекту?
— Да. И ситуация какая?
— Нас скушают и те, и другие.
— Ну конечно! Китайцы будут договариваться с американцами, как разделить сферы влияния в России. «Силу Сибири», что, китайцы, вы там хотели, Казахстан, Киргизию, Таджикистан — вот это вам. А американцы забирают весь запад, «Северный поток», «Турецкий поток», «Голубой поток», Украину. И где граница? По Уралу, первый раз, что ли.
Дело в том, что когда китайцы увидят, что у них нет стратегического тыла… Пока Россия для суровой позиции Китая в отношениях с американцами выступает стратегическим тылом. Тыл — это то, что на фронте не сдают. А сейчас перспектива, на мой взгляд, такова: Китай увидит за 6 месяцев, может, и раньше, что стратегического тыла у него нет, прекращает конфронтацию с американцами и уходит за угол. Это повторение 1969 года. Мудрая обезьяна с горы наблюдает схватку двух тигров вдали, а потом забирает себе шкуру того, который пал, а второй тигр ослаблен. Вот за счет чего произошло «китайское чудо».”
п.с. Вот и крутись, как хочешь,чтобы двое огромных не задавили в обьятиях дружбы и сотрудничества.Уцелеть бы ,а не радоваться ,что кому-то поплохело.Статья ни о чем,всё обще,без предложения ,как идти дальше.