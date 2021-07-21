“Чудо покаяния”: Пётр Мамонов и по смерти жив и продолжает проповедовать — отец Андрей Ткачёв
В минувшую субботу, 17 июля 2021 года, Россия простилась с актёром и музыкантом, но самое — главное русским православным человеком Петром Николаевичем Мамоновым. Вся его жизнь последних десятилетий — это подлинное чудо покаяния? Как стареющий панк-рокер и алкоголик в 45 лет стал юным христианином? И что своим дальнейшим творчеством принёс всем нам? Размышлениям об этом посвящено сегодняшнее слово известного православного пастыря и проповедника протоиерея Андрея Ткачёва в очередном выпуске его авторской программы "Святая правда".