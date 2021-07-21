Бессмертное слово. О художественной актуальности произведения “Слово о полку Игореве” (1986)
Бессмертное слово. Фильм посвящен памятнику древнерусской литературы конца XII века "Слово о полку Игореве". О художественной актуальности произведения в наши дни как источнике патриотизма, мужества, высокой нравственности, о непреходящем значении произведения в духовной жизни нашего народа говорят: академик Дмитрий Лихачев, художник Юрий Селиверстов, писатель Евгений Осетров, главный редактор газеты "Неделя" Юрий Грибов, доктор филологических наук Галина Моисеева.
Текст от автора и отрывки из поэмы читает артист Рогволд Суховерко.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1986
Автор сценария – В. Никиткина
Режиссер – Дмитрий Демин
Оператор – Виктор Еркин
Композитор – К. Волков
Текст читал – Рогволд Суховерко