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Бессмертное слово. О художественной актуальности произведения “Слово о полку Игореве” (1986)

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 Бессмертное слово. Фильм посвящен памятнику древнерусской литературы конца XII века "Слово о полку Игореве". О художественной актуальности произведения в наши дни как источнике патриотизма, мужества, высокой нравственности, о непреходящем значении произведения в духовной жизни нашего народа говорят: академик Дмитрий Лихачев, художник Юрий Селиверстов, писатель Евгений Осетров, главный редактор газеты "Неделя" Юрий Грибов, доктор филологических наук Галина Моисеева.

Текст от автора и отрывки из поэмы читает артист Рогволд Суховерко.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1986

Автор сценария – В. Никиткина
Режиссер – Дмитрий Демин
Оператор – Виктор Еркин
Композитор – К. Волков
Текст читал – Рогволд Суховерко

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hx-OyVDmiZ8
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