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Золото Колчака и золото большевиков/Егор Яковлев

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 Историк Егор Яковлев на фестивале «Цифровой истории» в Барнауле рассказал об остросюжетной борьбе двух противоборствующих сторон в гражданской войне за золотой запас Российской империи. Кому досталось царское золото? Как проходило противостояние? Как и куда эвакуировали золотой запас? Что стало с золотом Колчака, пропавшим на станции Тыреть? Об этом и многом другом – в увлекательном рассказе основателя ЦИ.

Аудиоверсия ролика – https://t.me/egoryakovleff/87
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rw6IG-7VmVU
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