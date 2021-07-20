Золото Колчака и золото большевиков/Егор Яковлев
Историк Егор Яковлев на фестивале «Цифровой истории» в Барнауле рассказал об остросюжетной борьбе двух противоборствующих сторон в гражданской войне за золотой запас Российской империи. Кому досталось царское золото? Как проходило противостояние? Как и куда эвакуировали золотой запас? Что стало с золотом Колчака, пропавшим на станции Тыреть? Об этом и многом другом – в увлекательном рассказе основателя ЦИ.
Аудиоверсия ролика – https://t.me/egoryakovleff/87