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Лётчиков больше нет, вместо них операторы. Магомед Толбоев о советской и российской авиации

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Заслуженный лётчик-испытатель, почётный Президент Международного авиационно-космического салона МАКС Магомед Толбоев в студии канала День рассказывает почему в РФ так часто происходят авиакатастрофы и почему советские лётчики гибли чаще американских. Как СССР готовил лётные кадры и кто теперь управляет самолётами вместо лётчиков. Почему никто не возраждает малую авиацию и что сейчас происходит в главном лётном институте страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PUUFXgTSzcY
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