Лётчиков больше нет, вместо них операторы. Магомед Толбоев о советской и российской авиации
Заслуженный лётчик-испытатель, почётный Президент Международного авиационно-космического салона МАКС Магомед Толбоев в студии канала День рассказывает почему в РФ так часто происходят авиакатастрофы и почему советские лётчики гибли чаще американских. Как СССР готовил лётные кадры и кто теперь управляет самолётами вместо лётчиков. Почему никто не возраждает малую авиацию и что сейчас происходит в главном лётном институте страны.