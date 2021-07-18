Искусственный интеллект на грани нервного срыва
Далекое фантастическое будущее не представлялось без искусственных людей, заменяющих живых на опасных и тяжелых работах, теперь когда это будущее становится настоящим, становится сильнее и наш страх перед неизведанным, перед бездушными, сильными и умными роботами, в электронных мозгах которых ежесекундно происходят непостижимые миллиарды логических операций, потому что мы не знаем, что от них ждать и так ли далек тот день, когда искусственный разум станет нашим конкурентом на этой планете. Мы надеемся, что ваши страхи и сомнения развеет (или подтвердит) доктор физико-математических наук, профессор РАН, эксперт в вопросах искусственного интеллекта Константин Воронцов.
Полное видео смотрите по ссылке: https://nday.club/video/4PCvrG6ptLD3q..