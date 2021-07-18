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1983-1984. Профессор Майлз Глендиннинг в Москве. Часть 2

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1983-1984. Профессор Майлз Глендиннинг в Москве. Часть 1

Площадь Восстания
Площадь Восстания

Площадь Восстания
Площадь Восстания

Площадь Восстания
Площадь Восстания

Площадь Восстания. 2 этаж, внутренний коридор
Площадь Восстания. 2 этаж, внутренний коридор

Площадь Восстания. 2 этаж, внутренний коридор(1)
Площадь Восстания. 2 этаж, внутренний коридор

Перово
Перово

Новоясеневский проспект
Новоясеневский проспект

Новочеркасский бульвар
Новочеркасский бульвар

Нагатинская набережная
Нагатинская набережная

Матвеевское. «Круглый дом».
Матвеевское. «Круглый дом»

Матвеевское. «Круглый дом»
Матвеевское. «Круглый дом»

Матвеевское. «Круглый дом»
Матвеевское. «Круглый дом»

Матвеевское. «Круглый дом». Лестница на второй этаж
Матвеевское. «Круглый дом». Лестница на второй этаж

Матвеевское, 38. Вестибюль
Матвеевское, 38. Вестибюль

Матвеевское
Матвеевское

Матвеевское
Матвеевское

Матвеевское (2)
Матвеевское

Матвеевское (1)
Матвеевское

Матвеевская ул,дома 5 и 7
Матвеевская ул,дома 5 и 7

Марьино. План улиц Марьино
Марьино. План улиц Марьино

Марьино
Марьино

Марьино
Марьино

Марьино
Марьино

Марьино
Марьино

Марьино д. 2Б. 16 эт,
Марьино д. 2Б. 16 этажный дом

Марьино, 2Б. 16 этаж, лифты
Марьино. 16 этажный дом, лифты

Марьино, 2Б. 16 этаж, вход в вестибюль, малый лифт
Марьино, 2Б. 16 этажный дом, вход в вестибюль, малый лифт

Марьино. Почтовые ящики вестибюля
Марьино. Почтовые ящики вестибюля

Новочеркасский бульвар
Новочеркасский бульвар

Маршала Голованова, 4
Маршала Голованова, 4
Источник: https://humus.livejournal.com/7881636.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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