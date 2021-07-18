1983-1984. Профессор Майлз Глендиннинг в Москве. Часть 2
1983-1984. Профессор Майлз Глендиннинг в Москве. Часть 1
Площадь Восстания
Площадь Восстания
Площадь Восстания
Площадь Восстания. 2 этаж, внутренний коридор
Площадь Восстания. 2 этаж, внутренний коридор
Перово
Новоясеневский проспект
Новочеркасский бульвар
Нагатинская набережная
Матвеевское. «Круглый дом»
Матвеевское. «Круглый дом»
Матвеевское. «Круглый дом»
Матвеевское. «Круглый дом». Лестница на второй этаж
Матвеевское, 38. Вестибюль
Матвеевское
Матвеевское
Матвеевское
Матвеевское
Матвеевская ул,дома 5 и 7
Марьино. План улиц Марьино
Марьино
Марьино
Марьино
Марьино
Марьино д. 2Б. 16 этажный дом
Марьино. 16 этажный дом, лифты
Марьино, 2Б. 16 этажный дом, вход в вестибюль, малый лифт
Марьино. Почтовые ящики вестибюля
Новочеркасский бульвар
Маршала Голованова, 4