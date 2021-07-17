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В Крыму теперь полно воды: Чернореченское водохранилище заполнилось

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Чернореченское водохранилище Крыма заполнилось и это вызвало огромную радость у местных жителей и россиян в целом.

Как мы успели заметить, в этом году – выпало большое количество осадков по всей стране, а на югах тем более. 

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В итоге Чернореченское водохранилище почти полно. Недавно видео об этом снял один известный YouTube-блогер Игорь Корсаков. Причем воды было столько много, что она буквально переливалась через некоторые гидротехнические сооружения. 

На данный момент водохранилище заполнено на 95%. И это еще неокончательная цифра – заполняемость продолжает расти. 

Люди, увидев такое количество воды и не подозревавшие о пополненных запасах очень обрадовались. Комментарии пользователей пестрят благодарностью и радостью!

Еще бы! Ведь совсем недавно в Крыму была проблема с пресной водой, а теперь сама природа ею всех одарила. 

Примечательно, что даже киевляне несмотря на насаждаемую в Украине русофобию – обрадовались. 

Между тем, еще совсем недавно официальный Киев пытался шантажировать Россию в вопросах водоснабжения Крыма. 

Метки: крым
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