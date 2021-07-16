Российский актёр, поэт, музыкант и радиоведущий Пётр Мамонов, находившийся в больнице на фоне заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила его супруга Ольга.

«Не стало Петра Николаевича Мамонова. <…> Царство Небесное новопреставленному рабу Божьему Петру», — говорится в Instagram артиста.

Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. 1 июля стало известно, что он попал в реанимацию больницы в Коммунарке и подключён к аппарату ИВЛ, был в состоянии искусственной комы. Вчера жена Мамонова сообщала, что он находится в крайне тяжёлом состоянии. Вечером стало известно, что музыкант скончался.

Министр культуры России Ольга Любимова направила телеграмму с соболезнованиями родным и близким Мамонова.

«Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актёра, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны», – говорится в послании.

Российский кинорежиссёр Павел Лунгин заявил, что чувствует себя абсолютно осиротевшим после того, как из жизни ушёл Мамонов.

Режиссёр Карен Шахназаров, в свою очередь, назвал умершего большим артистом, которого никем не заменить.

Пётр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1979 году окончил Московский издательско-полиграфический техникум (ныне Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова). В 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета), но не окончил его. Во время учёбы в техникуме и институте подрабатывал в типографиях и котельных, также был грузчиком, банщиком, лифтёром.

В 1982 году вместе с младшим братом гитаристом Алексеем Бортничуком основал андеграундную рок-группу «Звуки Му». После зарубежных гастролей 1989 года Мамонов пришёл к выводу, что проект «Звуки Му» «кончился как идея» и «достиг потолка развития», он продолжил выступления в дуэте с братом. В середине 1990-х музыкант попытался возродить распавшуюся группу, но к концу десятилетия сосредоточился на сольной карьере. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название «Совершенно новые Звуки Му».

Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино. Дебют в качестве театрального актёра состоялся в начале 1990-х в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского.

Артист снялся в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Царь». Главная роль в картине «Остров» Павла Лунгина принесла ему множество наград.

С годами Пётр Мамонов стал глубоко верующим человеком и признавался, что ему «мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Он рассказывал, что до 45 лет в нём было «бесконечное стремление к удовольствию», но потом «жить стало незачем».

«Погибал, умирал, был на краю, жить хотелось. Взялся за ум. Стал спасать себя. Сначала тело. Потом о душе задумался. Порой сложно приходится, потому что надо преодолевать себя: страсти бурлят, кипят – ужас, караул! Тогда молюсь: “Господи, помилуй!” Помогает. Не помню о своём прошлом ничего, кроме того, что это был полный бред. Не помню вчерашний день и помнить не хочу. Я устремлен вперёд. У меня вечность впереди. День прошёл – и я стал ближе к Господу Богу», – делился он.

Роль старца-целителя в «Острове» во многом стала для артиста знаковой. Он часто сравнивал себя со своим героем, говорил о том, что тоже просил Бога о помощи и многое понял в процессе съёмок.

«На съёмках “Острова” я должен был ложиться в гроб. Три раза из него выскакивал – не выдерживал. Строгая вещь – гроб: лежишь, стеночки узенькие – и ничего больше нет. Даже Евангелия, чтобы почитать. Что собрал в душе, с тем и лежишь. Блатные правильно говорят: в гробу карманов нет. В вечность мы возьмём то, что потрогать нельзя, то, что уступили, простили, отдали. Блаженнее же отдавать, чем брать. Прикиньте на себя: отдали – и как хорошо на душе! А получили подарочек, ну, пять минут на кухне порадовались, поставили его на табуретку, и – прошла вся радость», – говорил он.

Мамонов отказался от художественной литературы, чтобы искать смыслы в литературе духовной, старался ежедневно следовать христианскому пути и нести эти мысли в мир – как в своём творчестве, так и в личном общении.

Пётр Мамонов был удостоен ордена Дружбы (2021). В 2007 году за работу в фильме «Остров» был удостоен кинопремиями «Золотой орёл» (номинация «Лучшая мужская роль в кино») и «Ника» (категория «Лучшая мужская роль»).

Отпевание артиста будет проходить завтра в главном соборе Донского монастыря.

«Похороны будут часов в 16 в Верее. Завтра в Донском монастыре прощание в 9:30, потом заберём его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея — это город, где живём. Он там хотел быть похоронен», – сообщила Ольга Мамонова.

По материалам «Интерфакса», «Известий», Instagram, РИА Новости, ТАСС.