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Причины разрушения семьи. Елена Андреева и Алексей Орлов

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Что происходит, когда в, казалось бы, благополучной семье вдруг всё начинает рушиться?
Завышенные запросы и масса, порой ненужных запросов, одного из пары буквально «обесточивают» партнёра. Любовь, старания, уходят, как будто, в «бездну».

Как прекратить откачку сил и энергии?
Что поможет сохранить ресурсность в паре?

Об этом поговорим с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.

Пишите свои вопросы и реплики по этой теме. Вместе сделаем Мир лучше.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l7k1i_OU_gM
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