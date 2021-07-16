Что происходит, когда в, казалось бы, благополучной семье вдруг всё начинает рушиться?

Завышенные запросы и масса, порой ненужных запросов, одного из пары буквально «обесточивают» партнёра. Любовь, старания, уходят, как будто, в «бездну».

Как прекратить откачку сил и энергии?

Что поможет сохранить ресурсность в паре?

Об этом поговорим с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.

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