Причины разрушения семьи. Елена Андреева и Алексей Орлов
Что происходит, когда в, казалось бы, благополучной семье вдруг всё начинает рушиться?
Завышенные запросы и масса, порой ненужных запросов, одного из пары буквально «обесточивают» партнёра. Любовь, старания, уходят, как будто, в «бездну».
Как прекратить откачку сил и энергии?
Что поможет сохранить ресурсность в паре?
Об этом поговорим с главным редактором Народного Славянского Радио Алексеем Орловым.
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