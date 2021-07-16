Эрнст Гофман. «Щелкунчик и мышиный король»
Двадцать четвёртого декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц таинственным шёпотом сообщил сестрёнке (ей только что минуло семь лет), что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький тёмный человечек с большим ящиком под мышкой; но Фриц наверное знает, что это их крёстный, Дроссельмейер.
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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Детям
Возрастные ограничения: 6+
Features:
Читает: Аркадий Бухмин
Запись 2013 г.
Общее время звучания: 2 ч. 49 мин.
ИДДК, 2013