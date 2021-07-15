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Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3

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Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2

1986. Благословение пионерок
1986. Благословение пионерок

1976. Мальчики в противогазах.
1976. Мальчики в противогазах

1980. Зима на Мясницкой
1980. Зима на Мясницкой

1984. Что-то задумали
1984. Что-то задумали

1985. На Лубянской площади.
1985. На Лубянской площади

1985. На Лубянке
1985. На Лубянской площади

1985. На Лубянской площади
1985. На Лубянской площади

1985. Реорганизация
1985. Реорганизация

1986. Сретенка
1986. Сретенка

1987. Поэзия и проза
1987. Поэзия и проза

1989. Женщины-ветераны на Соборной площади Кремля. 9 мая
1989. Женщины-ветераны на Соборной площади Кремля. 9 мая

1990-е. Зоопарк
1990-е. Зоопарк

1990-е. Красная площадь
1990-е. Красная площадь

1990-е. Удачная покупка
1990-е. Удачная покупка

1990. 7 ноября. Парад и демонстрация
1990. 7 ноября. Парад и демонстрация

1991. Калининский проспект. «Береженого Бог бережет»
1991. Калининский проспект. «Береженого Бог бережет»

1991. Очередь перед открытием магазина. Улица Герцена
1991. Очередь перед открытием магазина. Улица Герцена

1992. Подметает улицу (Пятницкая)
1992. Подметает улицу (Пятницкая)

1992. Страстной бульвар
1992. Страстной бульвар

1994. О, Волга, колыбель моя
1994. О, Волга, колыбель моя
Источник: https://humus.livejournal.com/7875831.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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