4. Сколько раз вы можете разменять 100€ купюру?

3. У отца Моны есть четыре дочери: Лала, Леле, Лулу и Лоло. Как зовут пятую?

2. Сколько земли находится в яме размером 3 х 2 х 3 м?

1. В доме с лифтом, на 2-м этаже живет стоматолог, на 3-м адвокат и на 4-м проститутка. На какую кнопку лифта будут чаще всего нажимать?

Кстати, в местной прессе ФРГ полно объявлений на тему Идиотентеста. Одно из таких объявлений перед вами.

5. Прямой поворот — это он, она или оно?

6. Если сигареты подорожали на треть и вы стали курить на треть меньше, значит ли это, что вы тратите больше денег на сигареты или меньше?

7. Семь и одиннадцать охапок сена сложили в стог, сколько охапок получилось?

8. Пол лысины имеет 60 волос, сколько волос на целой лысине?

9. Электричка едет с севера на юг. Ветер дует с юга. Куда дует дым?

10. Два отца и два сына пошли на рыбалку. Выловили в общей сложности 3 рыбы, но каждый принес домой по одной пойманной рыбе. Как такое могло получиться?

11. На границе пастбищных земель крестьян Майера и Шмидта пасется бык, принадлежащий фермеру Мюллеру. Кто может его доить?

12. Я покажу вам свои руки. Это 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках?

13. Одна утка плывет перед двумя другими, одна позади двух уток, одна между двух уток. Сколько всего уток плывет?

14. Два самолета летят из Лондона в Берлин. Один тратит 1,25 часа на полет, а другой — 75 минут. Какой самолет быстрее прилетит в Берлин?

15. Если вы пишете числа от 1 до 100, то сколько раз вы напишете цифру 9?

16. Если вы пишете числа от 1 до 111, то сколько раз вы напишете цифру 1?

17. Представьте, что вы водитель автобуса и идет дождь. На первой остановке в автобус садится 7 человек, на второй — 2 садятся и 3 вышли. На следующих двух один вышел, потом вышло 4 и зашло 2. Сколько лет водителю автобуса и сколько было остановок?

18. Вы участвуете в гонке. Вы обогнали второго. На какой позиции вы сейчас находитесь?

19. Вы обогнали последнего. На какой позиции вы сейчас находитесь?

20. Перед монастырем монахиня поцеловала мужчину, это увидели и теперь она должна оправдаться перед Всевышним. Монахиня говорит: «Мать этого человека — свекровь моей матери». Кто был этот человек?

21. В центре одной деревни лежит 15-ти центнерный тяжелый камень. Когда утром кукарекает петух, он двигается. Неужели это возможно?

22. В квадратном доме есть окна на каждой стороне и все они выходят на юг. К дому подходит медведь. Какого цвета медведь?

23. Это не мой брат и не моя сестра, но его отец — мой отец и он ребенок моей матери. Кто это?

24. Разрешено ли в России мужу моей сестры жениться на своей вдове?

25. Если поделить 30 на 1/2 и прибавить 10, то что при этом получится?

26. В некоторых месяцах года 30 дней, в некоторых 31, а во-скольких месяцах есть 28 дней?

27. Может ли человек, который живет в Гамбурге, быть похоронен в Мюнхене?

28. У вас есть спички и вы заходите в темную комнату, в которой есть свеча, керосиновая лампа и камин. Что вы зажжете в первую очередь?

29. Сколько дней рождения имеет среднестатистический человек?

30. Ты мой сын, но я не твой отец. Кто это сказал?

31. Сколько животных Моисей взял на ковчег?

32. Бывает ли 3 октября в Англии?

33. 2 + 2 х 2 = ?

34. Три лягушки съедают три мухи за три минуты. Сколько минут понадобится 100 лягушкам, чтобы съесть 100 мух?

35. На проводе сидит 10 воробьев. Мальчик стреляет из рогатки и сбивает одного. Сколько воробьев осталось на проводе?

36. На границе между Германией и Австрией упал пассажирский лайнер. Где похоронят выживших?

37. Врач дает вам 3 таблетки, говоря, что вы должны принимать по одной каждые полчаса. Как долго вы будете принимать таблетки?

38. Немецкий планер упал на границе Германии и Австрии. Обе страны претендуют на его двигатель. Кто получит двигатель планера?

39. Сколько раз в день совпадают стрелки часов?

40. Сколько раз вы можете вытащить один из десяти?

41. В ящике перепутались 4 пары желтых, 3 пары зеленых и 3 пары красных носков. Сколько носков вам нужно взять, чтобы быть уверенным, что у вас, по крайней мере, одна пара носков одного цвета?

42. На лугу стоят папа-бык, мама-бык и ребенок-бык. К кому пойдет ребенок-бык, чтобы напиться?

43. До чего вы не можете дотронуться своей правой рукой?

44. Какие животные прыгают выше 5-ти этажного дома?

45. Сколько яиц вы можете съесть на пустой желудок?

46. Можете ли вы носить воду в решете?

47. Какая гора, до открытия Эвереста, была самой высокой в мире?

48. Что вы понимаете под железнодорожным мостом?

49. Перед кем все снимают шляпу?

50. Если у вас есть желтый платочек и около полуночи, 19-го октября вы бросите его в Черное море, то что случится с платочком?

51. Как далеко собака может бежать в лес?

52. Две матери и две дочери вместе пошли по магазинам. У них в общей сложности 300€. Каждая из них покупает платье за 100€. Денег хватило всем. Как такое возможно?

53. Во многих странах мира используется древнее изобретение, позволяющее видеть сквозь стены. Что это за изобретение?

54. Томас Кук был схвачен людоедами. Они предложили ему выбрать, как он должен умереть. Ему сказали: «Если соврешь — тебя сварят, если скажешь правду — пожарят». Он мог дать только один ответ, чтобы остаться живым. Что он сказал?

55. Какой город находится в 3333 км к западу от Северного полюса?

56. Человек смотрит на фотографию и говорит: «У меня нет ни брата, ни сына, но отец человека на этом фото — сын моего отца». Кто на фото?

57. Если дочь Анны — мать моего сына и я мужчина, то кто я для Анны?

58. Четырехразовый билет стоит 1€, а одноразовый билет стоит 30 центов. Пассажир автобуса молча дает водителю 1€ и получает четырехразовый билет. Как водитель автобуса понял, что пассажир хотел именно четырехразовый билет?

59. У матери Питера 3 сына — Хьюи, Дьюи и … ?

60. Человеку в 1995 году было 20 лет, в 2000 году ему было 15. Как такое возможно?

61. Почему в дикой природе, белые медведи не едят пингвинов?

62. У фрау и герр Майерс есть 4 дочери. У каждой дочери есть один брат. Сколько всего детей у Майерсов?

63. Что устраивают мясник и молочница, когда женятся?

64. В моей корзине 3 вареных яйца на завтрак. 3 человека получают от меня по одному яйцу каждый, но одно яйцо все еще находится в корзине. Как такое возможно?

65. Представьте себе: 6-километровый мост, который выдерживает ровно 25 тонн. Полностью снаряженная фура, включая водителя, которая весит 25 тонн, едет по мосту. В середине моста на фуру сел 30-граммовый воробей. Мост при этом не рушится. Почему?

66. Девушка посадила в пруд быстрорастущую лилию, которая удваивается каждый день. На второй день, в пруду было уже 2 лилии, на третий — 4, на четвертый — 8 и т.д. Через 28 дней пруд был заполнен лилиями. Через сколько дней пруд был наполовину заполнен лилиями?

67. Марк стреляет из пистолета и все убегают. Он стреляет снова и все возвращаются. Почему?

68. Я был приглашен на вечеринку. Там я увидел человека с очень редкими часами. Откуда я знаю, что эти часы были украдены?

69. 8 + 7 = 13 или 7 + 8 = 13?

70. Человек вызывает врача и говорит, что у его жены аппендицит. Врач отвечает: «Этого не может быть, ведь я сам удалял его 2 года назад». Как это возможно?