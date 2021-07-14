Главная » Мировоззрение, Творчество

Последнее интервью Владимира Меньшова

82 0


Последнее интервью актера и режиссера Владимира Меньшова. Записано в конце апреля 2021-го года.



Аннотация и тайм-коды:

«Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года.
Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале.
Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы…
Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что с начала мая его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр…
Я говорила: «Знаешь, получилось очень хорошо», папа улыбался, но отвечал: «Это мы посмотрим».
Сегодня 9 дней, как папы нет.
Пап, надеюсь ты смотришь…» — Юлия Меньшова.

Главы:

0:00 Начало
4:54 Время
8:28 Характер
18:27 Свобода
23:22 Мужчины и женщины
33:53 Успех
38:35 Принципы
50:21 Испытание
53:58 Взгляд на вещи
58:49 Актёр
1:03:09 Кризис
1:11:31 Мораль
1:16:55 Смерть
1:20:18 Судьба
1:22:08 Конец (блиц)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6908245.html
Метки: Видео, кино, Культура, меньшов, общество, творцы
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Интервью Владимира Сычёва по делу Романовых
Интервью В.В. Путина газете Bild — предложение, от которого нельзя отказаться
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 октября 2019
Владимир Кирюшин - битва за генофонд нации. Воспитание творческой личности через музыку
Владимир Рубан: я жду скорых перемен в Украине (+видео)
Владимир Квачков: я переоценил свои силы, когда готовил госпереворот...
Последние новости с Украины и Новороссии за 16 марта 2015
«Это было самое сложное интервью», — австрийский журналист о беседе с Путиным (ВИДЕО)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru