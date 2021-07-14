Александр задал вопрос, – Паук окутавший паутиной всю страну "мир" не позволит в ней создать свой мир мухе. Для того что бы жить осознанно нужно избавиться от паутины и того кто ее плетет.

В этом видео представлен ответ Алексея Орлова на вопрос Александра о том, что и как можно и нужно сделать для того чтобы "паук" стал беЗсилен. Чтобы Человек был хозяином жизни на Земле…

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https://youtu.be/ykAWgDC5nxs

Быть ДОБРУ!