Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2
Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
1980-е. «Средства связи»
1972. Визит шахиншаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви в Москву, Внуково
1975. Валентина Терешкова, Георгий Гречко, Андриян Николаев, Владимир Шаталов на Красной площади
1975. Концерт в Колонном зале Дома Союзов
1975. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов
1975. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов
1980-е. На маршруте по главной с мороженым
1980-е. Памятник поэту Владимиру Маяковскому
1982. Дом России на Сретенском бульваре
1982. Кисельный тупик. Сретенский дворик. «В двух шагах от Кремля»
1982. Коммунальная квартира. Входная дверь
1983. Только вперед!
1985. Коммунальная кухня. Варя кормит Митю
1985. Красная площадь”
1985. Ломоносовский проспект
1985. Ломоносовский проспект