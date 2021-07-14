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Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 2

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Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1

1980-е. «Средства связи»
1980-е. «Средства связи»

1972. Визит шахиншаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви в Москву, Внуково
1972. Визит шахиншаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви в Москву, Внуково

1975. Валентина Терешкова, Георгий Гречко, Андриян Николаев, Владимир Шаталов на Красной площади
1975. Валентина Терешкова, Георгий Гречко, Андриян Николаев, Владимир Шаталов на Красной площади

1975. Концерт в Колонном зале Дома Союзов
1975. Концерт в Колонном зале Дома Союзов

1975. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов (2)
1975. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов

1975. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов
1975. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов

1980-е. На маршруте по главной с мороженым
1980-е. На маршруте по главной с мороженым

1980-е. Памятник поэту Владимиру Маяковскому
1980-е. Памятник поэту Владимиру Маяковскому

1982. Дом России на Сретенском бульваре
1982. Дом России на Сретенском бульваре

1982. Кисельный тупик. Сретенский дворик. «В двух шагах от Кремля»
1982. Кисельный тупик. Сретенский дворик. «В двух шагах от Кремля»

1982. Коммунальная квартира. Входная дверь
1982. Коммунальная квартира. Входная дверь

1983. Только вперед!
1983. Только вперед!

1985. Арбат, Художник и модель

1985. Арбат, Художник и модель

1985. В парке Горького

1985. Июльский дождь на Ленинском проспекте,

1985. Коммунальная кухня. Варя кормит Митю
1985. Коммунальная кухня. Варя кормит Митю

1985. Красная площадь
1985. Красная площадь”

1985. Ломоносовский проспект
1985. Ломоносовский проспект

1985. Ломоносовский проспект
1985. Ломоносовский проспект
Источник: https://humus.livejournal.com/7874282.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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