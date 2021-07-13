Воспоминания немецкого офицера, полковника Вильгельма Адама, бывшего адъютанта фельдмаршала Паулюса, задавшегося в плен 31 января 1943 года вместе со всем штабом 6-ой полевой армии Вермахта. Рассказ про поездку офицеров в Сталинград в 1947 году

00:01 Зачем офицеры 6-ой армии снова едут в Сталинград

03:23 Встреча с Городом на Волге

04:46 Осмотр окрестностей Сталинграда

05:44 Небольшое происшествие: дух Советских бойцов в Сталинграде жив и по сей день

07:00 Мамаев Курган после войны

07:27 Вновь отстроенный универмаг, откуда 31 января 1943 года начался наш путь в плен

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"Жарким июльским днем 1947 года я в одних спортивных брюках стоял у своего самодельного верстака за домом и мастерил деревянный чемодан. Вдруг ко мне подошел советский сержант и улыбаясь во всё лицо крикнул чтобы я побыстрее пришёл к начальнику лагеря. И через несколько минут я уже стоял в кабинете перед начальством. Меня встретил начальник и сказал, что ему поручено сообщить, что вы сегодня же покинете наш лагерь. Спокойно уложите вещи и попрощайтесь со своими товарищами. На мой вопрос куда же меня направляют начальник лагеря лишь улыбнулся и ответил, что этого я не могу вам сказать, но вы поедете в западном направлении. Желаю вам в будущем всего хорошего и Счастливого пути! Известие о моем отъезде быстро распространилось по всему лагерю. Но куда меня везут я не знал, знаю только то что мы едем на Запад. В Иванове, куда я прибыл в сопровождении одного майора и переводчика, мы сели в ночной поезд на Москву. Поезд прибыл на Казанский вокзал. Мы были в Москве. Меня ожидал советский старший лейтенант. Сердечно попрощавшись со своими сопровождающими, я пошел с ним к автомашине, стоявшей перед вокзалом. И опять же, на мой вопрос куда же мы всё-таки едем, "Увидите"- улыбкой ответил лейтенант.

Когда столица осталась позади, я понял, что это не была знакомая уже мне дорога в Красногорск. Прямо в лесу мы наткнулись на большой поселок. В тени деревьев и среди садов маленькие и большие деревянные дома в один или два этажа, имелись также каменные постройки — это был так называемый дачный поселок. Меня приветствовал советский майор, а из-за угла появился мой друг Арно фон Ленски. От него я узнал, что здесь ждали прибытия Паулюса, Мюллера и профессора Шрейбера, которых пока еще не было. Арно фон Ленски рассказал мне, что вместе с ним мне предстоит совершить длительное путешествие на юг — на Волгу.

— Что мы там будем делать? Население не очень обрадуется приезду офицеров 6-й армии…"