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Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1

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1952. Дети моей молодости...
1952. Дети моей молодости…

1952. Дети моей молодости...
1952. Дети моей молодости…

1960-е. Шубы и телогрейки
1960-е. Шубы и телогрейки

1962. «В воротах»
1962. «В воротах»

1963. На остановке
1963. На остановке

1965. «Не моё собачье дело»
1965. «Не моё собачье дело»

1970-е. Зимний дворик
1970-е. Зимний дворик

1970-е. Филлипок
1970-е. Филлипок

1971. Свадьба
1971. Свадьба

1971. Поцелуй на Лобном месте
1971. Поцелуй на Лобном месте

1971. Шопен в рабочем клубе
1971. Шопен в рабочем клубе

1972. Косой переулок
1972. Косой переулок

1972. Проверка на дороге
1972. Проверка на дороге

1974. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов
1974. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов

1975. Во дворе доходного дома страхового общества «Россия»
1975. Во дворе доходного дома страхового общества «Россия»

1975. Любопытство
1975. Любопытство

1975. Пионерский лагерь
1975. Пионерский лагерь

1976. Куколка
1976. Куколка

1976. Первые шаги
1981. Первые шаги

1974. Арбат
1985. Арбат
Источник: https://humus.livejournal.com/7872746.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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