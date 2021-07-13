Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 1
1952. Дети моей молодости…
1952. Дети моей молодости…
1960-е. Шубы и телогрейки
1962. «В воротах»
1963. На остановке
1965. «Не моё собачье дело»
1970-е. Зимний дворик
1970-е. Филлипок
1971. Свадьба
1971. Поцелуй на Лобном месте
1971. Шопен в рабочем клубе
1972. Косой переулок
1972. Проверка на дороге
1974. Шахматный матч между Виктором Корчным и Анатолием Карповым в Колонном зале Дома Союзов
1975. Во дворе доходного дома страхового общества «Россия»
1975. Любопытство
1975. Пионерский лагерь
1976. Куколка
1981. Первые шаги
1985. Арбат