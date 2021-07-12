Газопровод«Северный поток — 2» скоро достроят. Об этом сообщил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

«В настоящее время работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», – сказал он.

По его словам, ещё три месяца потребуется на получение различных сертификатов и на проведение тестов. Применительно к первой ветке, которая достроена, этот процесс уже начался.

«Наша цель уже в этом году принять трубопровод в эксплуатацию», – добавил исполнительный директор Nord Stream 2 AG.

Он также отметил, что рассчитывает на то, что транзит газа через Украину, чего добивается Запад, будет продолжен и после 2024 года. «В этом у меня нет малейшего сомнения», – заявил Варниг.

Отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, он признался: «Они стоили нам задержки в 1,5 года и спровоцировали удорожание в трёхзначном миллионом порядке».

В свою очередь, Минэкономики ФРГ заявило: «В настоящее время идёт процесс так называемой технической приёмки (первая нитка завершена, вторая нитка почти завершена, теперь должна состояться техническая приёмка). Этот технический процесс является процедурой, которую должен выполнить (оператор проекта) Nord Stream 2 AG».

«Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) как компетентный орган по строительству во внешней и экономической зоне Германии (в случае Балтийского моря) отвечает за получение разрешений по вопросам строительства. Это разрешение на строительство ["Северного потока 2"] было получено. Разрешение на приём газа (т. е. точку подключения) выдаётся горнодобывающим управлением Штральзунда… Технические разрешения для этого процесса находятся в стадии разработки», – также говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2». Сделать он это собирается в ходе своего визита в Германию и запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Он едет на эту встречу подготовленным. О вреде этого проекта для Украины он не устаёт говорить. И, что вред этот будет не только экономическим, но и будет касаться безопасности, что много стран попадут в зависимость от газа, который уже сейчас дорожает… Владимир Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить строительство “Северного потока — 2″ аж до момента, пока им не пойдёт газ, и даже после этого. Поэтому, я думаю, это является программой максимум [от визита]», — сказал в ходе брифинга в Берлине пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, отвечая на вопрос о целях визита Зеленского в ФРГ.

По его словам, Зеленский считает, что газопровод «Северный поток — 2» – это давно не вопрос экономики, это вопрос безопасности.

«Президент Владимир Зеленский будет пытаться остановить строительство “Северного потока — 2″. Если не удастся это сделать, то о компенсациях не говорим, говорим об определённых гарантиях в безопасности. И самое вероятное, если о них будет идти речь, то эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным путём временно оккупированных территорий. Я думаю, что на это мы можем поменять», – заключил Никифоров.

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ, Польша, Литва, Латвия, а также Украина, которая боится потерять прибыль от транзита российского голубого топлива.

По материалам РИА Новости, ТАСС, РИА Новости