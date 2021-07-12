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Ключи Управления Будущим

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Ключи Управления Будущим. 
Наша жизнь напрямую зависит от наших мыслительных установок. Негативные сценарии нашей жизни – следствие негативных мыслительных установок, которые мы получили от родителей, в школе, в общении с кем-то, из телевизора, СМИ, из сети интернет.
    Ключи Управления Будущим (КУБ8), – это восемь практических алгоритмов/методик, с помощью которых каждый человек может самостоятельно выявить негативные установки, которые негативно программируют его жизнь и заменить их на положительные, изменить свою жизнь к лучшему во всех отношениях.
   Интервью с женщиной, которая переосмыслила и изменила свою жизнь с помощью этих методик.
    Академия Управления Будущим:
https://kub8.ru/
https://event.kub8.ru/consultation

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

2:35 Управление будущим по методике КУБ8. Что это такое?
8:36 Как Анна разрушила своё счастье, послушав советов друзей. Болезненный путь побуждения к преобразованиям себя и своей жизни.
23:05 Онкология была излечена психопрактикой. Как обиды вызывают болезнь?
(?) Оказывается, от лишнего веса можно избавиться, просто изменив отношение к жизни.
30:15 Несправедливости не существует. Обида – смертельный грех. Как и из-за чего она возникает?
32:44 «Дети болеют из-за тараканов в маминой голове».
(?) Профессия будущего.
35:59 Рекомендации зрителям. Заключительный вывод.

КУБ8 – это многогранная авторская система трансформации жизни, не имеющая аналогов в мире. Она создана на основе самых эффективных мировых методик, которые были собраны и протестированы в течение 11 лет. В систему включены такие известные методы улучшения жизни, как коучинг, психология, психотерапия, медитации, гештальт-терапия, телесные и дыхательные практики, практики осознанности, тета-хилинг, практики работы с подсознанием, бизнес-инструменты и многое другое…

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8S44aZInyRU
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