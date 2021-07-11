В древней русской письменности чуть ли не каждое слово, каждая форма могли писаться по-разному. Неужто не было никаких правил и «каждый писал, как хотел»? Отнюдь нет!

Из видео вы узнаете:

• чем представления о правописной норме в Средневековье отличаются от современных

• как на Руси сосуществовали две орфографии

• правда ли кириллица была хорошо приспособлена под славянское произношение

• как славянская азбука с самого начала создавала почву для грядущей вариативности написаний

• как ранняя русская орфография была определена тогдашней культурой, обществом и системой обучения грамоте.

Это видео будет первым из курса «История русской орфографии: от принятия письменности до наших дней». Плейлист — https://www.youtube.com/playlist?list…

Ждите следующие ролики серии!

Также: во-1-х, это видео — это переработка моей лекции об истории правописания в московской «Листве» в марте этого года. Во-2-х, этот ролик — «Беседа любителей русского слова #5», первая «Беседа» за три года!

Содержание:

— 00:00 Вступление

— 01:03 Как орфография зависит от культуры и общества

— 05:57 «Вечные проблемы» русской орфографии

— 08:06 Принципы устройства русской орфографии

— 10:22 Насколько хорошо кириллица отражала славянское произношение?

— 13:47 Книжное произношение и обучение чтению

— 18:45 Бытовая орфография. Две системы письма

— 26:42 Как была устроена средневековая книжность

— 29:40 Обучение профессиональных писцов

— 31:26 Главное отличие книжной орфографии от бытовой

— 34:48 Что задаёт норму

— 40:15 Границы вариативности

— 46:44 РЕКЛАМА

— 48:31 История некоторых отдельных орфограмм

— 01:03:55 Разбор текста

— 01:08:48 Конкуренция разных типов устройства в истории русской орфографии

— 01:14:32 Итоги