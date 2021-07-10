Настоящая игра престолов. Империализм накануне Первой мировой войны/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем выкладывать легендарный сериал Егора Яковлева «Настоящая игра престолов» в дополненном и переработанном виде – будем добавлять картинки и карты, где их нет. Новые серии по-прежнему будут выходить на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, а предыдущие сезоны – на «Цифровой истории»! Историк Егор Яковлев рассказал об экономической ситуации в мире и, в частности, в Европе накануне Первой мировой войны. В чем проявлялось экономическое противостояние Германии и Великобритании? Какие политические группировки обеих стран пропагандировали курс на войну? Какое место занимала Россия в мировой экономике начала ХХ века? Об этом и многом другом – в ролике из рубрики «Нестареющая классика».