«Король Дроздобород». Якоб и Вильгельм Гримм. Аудиокнига
«У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой. И правда, хороша она была выше всякой меры, но зато и высокомерна, как никто. Никого из женихов не считала она достойным своей руки. Кто ни сватался к ней, все получали отказ да еще какое-нибудь злое словечко или насмешливое прозвище в придачу. Старый король все прощал своей единственной дочке, но под конец даже ему надоели ее прихоти и причуды.»
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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Детям
Возрастные ограничения: 0+
Features:
Читает: Владимир Королев
Общее время звучания: 14 мин. 52 сек.
ИДДК, 2013