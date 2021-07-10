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«Король Дроздобород». Якоб и Вильгельм Гримм. Аудиокнига

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«У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой. И правда, хороша она была выше всякой меры, но зато и высокомерна, как никто. Никого из женихов не считала она достойным своей руки. Кто ни сватался к ней, все получали отказ да еще какое-нибудь злое словечко или насмешливое прозвище в придачу. Старый король все прощал своей единственной дочке, но под конец даже ему надоели ее прихоти и причуды.»

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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Детям
Возрастные ограничения: 0+

Features:
Читает: Владимир Королев
Общее время звучания: 14 мин. 52 сек.
ИДДК, 2013

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cqCOR4_2dHA
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