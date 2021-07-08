Судьба меняется, когда мы меняем себя. Что может сломать жизнь человека в кратчайшие сроки? Как наши мысли влияют на нашу судьбу? Общение с Богом, духовная эволюция, счастье – всё это далеко от жизни и понимания многих людей. В этом видео Рами Блект делится своими рекомендациями, советами, личным опытом по совершению духовного роста; рассказывает о других эзотерических аспектах жизни.

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2:19 Способен ли человек влиять на свою судьбу? Как работает карма?

10:15 Обращение к предпринимателям и бизнесменам. Факторы, разрушающие судьбу и личность человека. Как Рами пришел к благотворительности?

18:36 Что помогает нам в духовном развитии? Важность контроля ума.

23:54 Воспоминания об отце Рами Блекта и его воинской службе.

29:01 Главная цель жизни человека. 4 Уровня личностного развития.

Рами Блект:

Кандидат психологических наук, писатель, журналист, публицист, духовный учитель, учитель гармоничного развития личности, бизнес-тренер, бизнесмен, преподаватель, участник радио и ТВ шоу, ученый, исследователь, мистик, путешественник, организатор различных благотворительных и образовательных программ, учитель и консультант по Ведической Астрологии, доктор альтернативной медицины, общественный деятель, пропагандист трезвого здорового образа жизни.