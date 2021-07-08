Подводный дрон “Robo-Shark”
На технологической выставке Military Intelligent Technology Expo в Пекине был представлен подводный дрон в виде небольшой акулы. Производит его китайская же компания Boya Gongdao Robot Technology.
В подводном положении дрон может развивать скорость до 6 узлов. Заявлена низкая заметность, низкий уровень шума и длительный период работы. Дрон приводится в действие неким бионическим хвостовым стабилизатором.
Робот может выполнять подводную разведку с близкого расстояния, поисково-спасательные операции, наблюдение за полем боя, противолодочные работы, гидрологические исследования, ретрансляцию связи и подводное отслеживание.
Согласно информации представленной на выставке компании, Robo-Shark в настоящее время работает над проектом с военными, исходя из потребностей последних.
PS. А ведь ее в теории можно использовать и для диверсий (интересно, какова грузоподъемность дрона) и для охраны гаваней от вражеских водолазов и дронов.