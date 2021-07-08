Давайте взглянем в глаза героям самой страшной войны XX века. Именно им мы обязаны победой и жизнью.
Северо-Западный фронт. Летчики-штурмовики орденоносцы Девятков и Васильченко
Разминирование
Плотник с топором
Полевой обед
Письмо домой
«Здравствуйте, родные!»
Уральский добровольческий танковый корпус. Механик-водитель гвардии старший сержант Н. Круглов
Командир полка Евдокия Бершанская в боевой машине
Танковые части полковника Каневского
Поздравление с наградой
Снайпер Лиза Миронова, 19 лет
«Шел солдат от Сталинграда до Праги…»
Артиллерист
Снайпер Валентина Кусанова
Бои под Ленинградом
Машинист паровоза Гулям Гасанова
В атаку
Санинструктор А. Соколова
Награда патриоту
Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34
Сбитый немецкий самолет. Центральный фронт
Партизан Кузьма Захаров
Северо-Западный фронт. Отдых после похода
Стрелок-зенитчик торпедного катера Северного флота Гарегин Манукян во время боевого похода
«Эскадрилья истребителей»
Юный партизан-разведчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу»
Сержант Владимир Соколов на огневой позиции
Боевые друзья в Сталинграде
Снайпер Людмила Павличенко
Московские ополченцы
В цехе оборонного завода. Стахановка А. М. Маряшина за работой
Десантники
Снайперы в секрете
Посмотрите на эти светлые лица,на фото. И посмотрите сейчас вокруг себя. Разница есть? Есть. При том огромная.