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Анатолий Вассерман о ситуации с вирусом, судьбе доллара и украинском обострении

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Анатолий Вассерман на YouTube: https://www.youtube.com/c/VassermansR…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-Z10oky6UcY
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