Из воспоминаний немецкого офицера, бывшего адъютанта Паулюса, полковника Вильгельма Адама, сдавшегося в плен 31 января 1943 года вместе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом и с остатками штаба шестой полевой армии Вермахта. Здесь рассказано про первые дни советского плена, первое знакомство с советскими генералами, как принимали и как относились к немцам генералы, советские солдаты и простые рабочие…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

0:01 Движение в плен. Остатки 6-ой армии

01:01 Кто виноват в гибели армии? На ком лежит вся ответственность?

02:13 Едем в советский тыл, д. Бекетовка

02:28 Первая встреча с победителем

03:01 Знакомство с командующими 64 армии: Михаил Степанович Шумилов и Иван Андреевич Ласкин

04:21 "Мы не подчинились требованиям, что же будет теперь?"

05:08 "Я думал это конец…"

05:23 "Обычное мыло! Мы так давно его не видели!"

06:05 "Мы считали ниже своего достоинства общаться с пленными советскими генералами, а здесь нас принимают как гостей"

06:24 Возмутительное поведение Артура Шмидта

07:00 Выпьем! За победоносную Красную Армию

07:39 Отношение советских граждан к немецким рабочим и учёным

08:52 Это был по-настоящему рыцарский противник!

09:09 Едем в штаб фронта. Знакомство с генералами Вороновым и Рокоссовским

14:07 Едем дальше, в лагерь пленных

15:29 На нас смотрели мрачным взглядом, но против нас не было ни каких оскорбительных выходок

16:22 Приехали в Красногорск под Москвой. Начиналась настоящая лагерная жизнь