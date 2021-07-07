Это был по-настоящему рыцарский противник! Как встречали фельдмаршала Паулюса советские генералы
Из воспоминаний немецкого офицера, бывшего адъютанта Паулюса, полковника Вильгельма Адама, сдавшегося в плен 31 января 1943 года вместе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом и с остатками штаба шестой полевой армии Вермахта. Здесь рассказано про первые дни советского плена, первое знакомство с советскими генералами, как принимали и как относились к немцам генералы, советские солдаты и простые рабочие…
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
0:01 Движение в плен. Остатки 6-ой армии
01:01 Кто виноват в гибели армии? На ком лежит вся ответственность?
02:13 Едем в советский тыл, д. Бекетовка
02:28 Первая встреча с победителем
03:01 Знакомство с командующими 64 армии: Михаил Степанович Шумилов и Иван Андреевич Ласкин
04:21 "Мы не подчинились требованиям, что же будет теперь?"
05:08 "Я думал это конец…"
05:23 "Обычное мыло! Мы так давно его не видели!"
06:05 "Мы считали ниже своего достоинства общаться с пленными советскими генералами, а здесь нас принимают как гостей"
06:24 Возмутительное поведение Артура Шмидта
07:00 Выпьем! За победоносную Красную Армию
07:39 Отношение советских граждан к немецким рабочим и учёным
08:52 Это был по-настоящему рыцарский противник!
09:09 Едем в штаб фронта. Знакомство с генералами Вороновым и Рокоссовским
14:07 Едем дальше, в лагерь пленных
15:29 На нас смотрели мрачным взглядом, но против нас не было ни каких оскорбительных выходок
16:22 Приехали в Красногорск под Москвой. Начиналась настоящая лагерная жизнь