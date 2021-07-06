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Жюль Верн. «Пятнадцатилетний капитан». Аудиоспектакль

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Аудиоспектакль по роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» в исполнении Валентины Сперантовой, Ольги Пыжовой и  др.

Январским днем 1873 года китобойная шхуна-бриг «Пилигрим», принадлежавшая богатому калифорнийскому судовладельцу Джемсу Уэлдону, собиралась покинуть новозеландский порт Окленд с целью доставки ворвани и китового уса в южноамериканский порт Вальпарайсо.

Командовал шхуной капитан Гуль — один из лучших гарпунщиков южной флотилии. В его подчинении находились пять опытных матросов и один новичок — пятнадцатилетний Дик Сэнд, сирота,  подобранный в младенчестве на краю песчаной косы Сэнди-Хук. Неожиданно экипаж пополнился еще девятью пассажирами: на борту оказались миссис Уэлдон, жена владельца «Пилигрима», ее пятилетний сын Джек, кузен Бенедикт и их служанка, которым было необходимо вернуться в Сан-Франциско. Вскоре экипаж «Пилигрима» спас с тонущего корабля четверых негров, жителей Пенсильвании. Но случилось несчастье: капитан Гуль погиб вместе с матросами, пытаясь загарпунить кита. Дик Сэнд становится капитаном  корабля, а спасенные негры — его помощниками. Кажется,  самое страшное уже позади, но из-за предательства судового кока Негоро судно выбрасывает на африканский берег, в страну работорговцев и невольников…

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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Зарубежная классика
Возрастные ограничения: 6+

Features:
Аудиоспектакль с участием В. Сперантовой, О. Пыжовой
Время звучания: 1 ч. 30 мин.

ИДДК, 2013

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FB1ul1Ih4ws
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