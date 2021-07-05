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Умер Владимир Меньшов

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Умер режиссер Владимир Меньшов. Коронавирус.
После себя он оставил немало хороших фильмов и ролей.
Ну и конечно известный демарш с отказом вручать премию "Сволочам", который напомнил о том, что и среди прогнившей киношной тусовочки еще можно иногда встретить настоящую гражданскую позицию.



С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разделяются, и тогда он вынужден констатировать – народ не тот. С этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка природы. Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ, и только тогда человечество сможет двигаться семимильными шагами к счастью. (с) Владимир Меньшов

Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6888593.html
Метки: кино, коронавирус, меньшов
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 10367 9243
    Валерий час назад

      Царство небесное. Жаль. Я думал, он моложе был. Выглядел моложе.
      Земля пухом.

    • 18017 15035
      марина час назад

        Да,настоящий русский человек-с ошибками,прозрением ,активной гражданской позицией и они уже штучный материал оставшиеся-дальше Прилепины,Богомоловы с трансгендерами в главных ролях ..В марте был вакцинирован,т.к. вступил в партию Прилепина -За Правду и вот результат,жена тоже попала в больницу.Да,возраст -82 ,но это был боец,обидно.

      • 18017 15035
        марина час назад

          https://www.youtube.com/watch?v=x83NUfHZ33A

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