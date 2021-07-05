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Стратегическое Развитие Нефтегазохимической Отрасли в России – Насколько Всё хорошо?

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Стратегическое Развитие Нефтегазохимической Отрасли в России – Насколько Всё хорошо?
Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
В последние годы нефтегазохимия демонстрирует хорошие, уверенные результаты: запускаются новые, современные производства, наращиваются объёмы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта. При этом у российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_2o1kbp5cAY
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