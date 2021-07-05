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Олег Киселев о ВВС Финляндии в “Зимней войне”. Истребители. Часть 2

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Олег Николаевич Киселев продолжает рассказ о финской истребительной авиации в зимней войне. Во второй части:
- Как проходили первых бои между советскими и финскими истребителями?
- Смогли ли  финских ВВС завоевать локальное превосходство в воздухе на Карельском перешейке в ходе финского контрударе в декабре 1939 года?
- Какие планы по перевооружению и развертыванию финской истребительной авиации имелись и как их реализовывали?
- О специфике боевых действий в воздухе в январе 1940-го.
- О знаменитом бое Йормо Сарванто и первом погибшем финском асе.
- Насколько достоверными были заявки финских летчиков-истребителей на победы в декабре 1939 – январе 1940 годов?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Предыдущие лекции по истории военно-воздушных сил Финляндии 1918 -1939 гг:
Кузница асов. Часть I:
https://youtu.be/4hkpe5b07wg
Кузница асов. Часть 2. "Кадры решают все":
https://youtu.be/0mzAw5MANQI
Кузница асов. Часть 3. "На пути к «Зимней войне»":
https://youtu.be/d-97P5epYxE
ВВС Финляндии в "зимней войне". Истребители. Часть 1:
https://youtu.be/pvLM7Y7cyf4

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=59vg60rwuo4
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