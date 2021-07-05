Олег Николаевич Киселев продолжает рассказ о финской истребительной авиации в зимней войне. Во второй части:

- Как проходили первых бои между советскими и финскими истребителями?

- Смогли ли финских ВВС завоевать локальное превосходство в воздухе на Карельском перешейке в ходе финского контрударе в декабре 1939 года?

- Какие планы по перевооружению и развертыванию финской истребительной авиации имелись и как их реализовывали?

- О специфике боевых действий в воздухе в январе 1940-го.

- О знаменитом бое Йормо Сарванто и первом погибшем финском асе.

- Насколько достоверными были заявки финских летчиков-истребителей на победы в декабре 1939 – январе 1940 годов?

Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Предыдущие лекции по истории военно-воздушных сил Финляндии 1918 -1939 гг:

Кузница асов. Часть I:

https://youtu.be/4hkpe5b07wg

Кузница асов. Часть 2. "Кадры решают все":

https://youtu.be/0mzAw5MANQI

Кузница асов. Часть 3. "На пути к «Зимней войне»":

https://youtu.be/d-97P5epYxE

ВВС Финляндии в "зимней войне". Истребители. Часть 1:

https://youtu.be/pvLM7Y7cyf4