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Короткометражный фильм. Участник 38ММКФ

Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другой мир, о котором не писали ни в одной книге. Всё, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. Ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеяться, что он будет счастливым.

В РОЛЯХ: Дмитрий Ендальцев, Сергей Бадюк, Ляля Бежецкая АВТОРЫ: киностудия "НАСЛЕДНИКИ" - http://kinonasledniki.ru

фонд «Повышенная потребность» - http://pphelp.ru

Режиссер - Дарья Лебедева (https://vk.com/earthdao)

Оператор- постановщик, монтаж, цветокоррекция, графика, звук - Дмитрий Морозов (https://dopfilms.ru)

Художник по гриму - Ксения Кулемин Заруцкая

Композитор - Дмитрий Кубышкин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=07DvUcVmaG4
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