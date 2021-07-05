Каждый 88
Молодой советский солдат погибает на поле боя. Он хотел жить, но попал в другой мир, о котором не писали ни в одной книге. Всё, чем он жил, все его ценности и воспоминания в прошлом. Ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеяться, что он будет счастливым.
В РОЛЯХ: Дмитрий Ендальцев, Сергей Бадюк, Ляля Бежецкая АВТОРЫ: киностудия "НАСЛЕДНИКИ" - http://kinonasledniki.ru
фонд «Повышенная потребность» - http://pphelp.ru
Режиссер - Дарья Лебедева (https://vk.com/earthdao)
Оператор- постановщик, монтаж, цветокоррекция, графика, звук - Дмитрий Морозов (https://dopfilms.ru)
Художник по гриму - Ксения Кулемин Заруцкая
Композитор - Дмитрий Кубышкин