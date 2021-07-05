Удивительно, но мало кто знает, что существует такой международный праздник День Днепра, который учрежден в 2003 г. и отмечается в первую субботу июля. В этом году праздник пришелся на 3-е число. Великий Днепр у нас — общий, и все еще в силе слова классика русской литературы, малоросса Гоголя-Яновского, восхищенного величием реки: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Для нас это — повод не для прений, а для уяснения, что все проблемы Днепра мы можем решать лишь сообща: Украина, Беларусь и Россия.

Не забывая при этом (или памятуя, в первую очередь), что Святая Русь, вышедшая из Днепровской купели, — это не только далекое прошлое, но и актуальная духовная современность, ведь Святая Русь, по словам митрополита Волоколамского Илариона, продолжает жить в душах миллионов людей, духовно окормляемых Русской Церковью. Сегодня мы разделены государственными границами, но у нас общая история и единая Церковь. А значит — и общее будущее.

Это три «днепровских» русских территории.

Именно на днепровских кручах останавливался святой апостол Андрей Первозванный, шедший из крымских земель на Валаам.

Устроители «днепровского праздника» глядят, прежде всего, на проблему великой русской реки под экологическим углом зрения, и они, разумеется, во многом правы. Мы хорошо помним и о проблемах чистой (питьевой) воды, и о последствиях Чернобыльской катастрофы, сказавшейся на здоровье древнего Днепра, а значит, и на здоровье населения Украины-Беларуси-России. Мы помним и о проблематике шести гидроэлектростанций (ДнепроГЭС, Каховская, Кременчугская, Киевская, Днепродзержинская, Каневская), продолжающих оставаться мощным энергопитающим Украину (и не только ее) источником. Не следует забывать и о роли воздвигнутых в связи с днепровскими ГЭС дамбами, ведь разрушение их может привести к колоссальным экологическим катастрофам, нанести огромный материальный ущерб.

Но это, так сказать, на земном уровне, в повседневной практической жизни.

Древний грек Геродот называл нашу великую реку Борисфеном, по Днепру шли струги «из варяг в греки», в «Слове о полку Игореве» он торжественно назван Славутичем — «славный, известный, слывущий», и нам следует помнить, что Днепр издревле является духоносной артерией Руси; лишь впоследствии ее части получили «отдельные» названия — Малой, Белой и Великой.

Но именно в водах Днепра в 988 г. Русь принимала Святое Крещение от святого равноапостольного князя Владимира. И это была одна Русь, единая, изначальная. Русь тогда приняла Святой Крест воистину вся, без дробления на «Киевскую» или еще какую. К слову, термин «Киевская Русь» был введен лишь ближе к XIX веку.

Конечно, в свете освобождения от немецко-фашистских захватчиков более свежи в народной памяти горестные обстоятельства Великой Отечественной войны. Кто еще с такой трагической силой, с верой в победу нашего оружия написал о Днепре, как поэт Евгений Долматовский в «Песне о Днепре», сложенной им с композитором Марком Фрадкиным в тяжелом 1941-м, когда мы ушли с берегов Днепра, вынужденные оставить его врагу.

Вспомним эту песню, стоящую как вершина вершин меж множества песен о Днепре.

У прибрежных лоз, у высоких круч

И любили мы и росли.

Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч,

Над тобой летят журавли.

Помним, что к Днепру обращается в «Слове» Ярославна — именно потому, что тот силен и могуч, «О Днепре Словутицю! Ты пробилъесикаменныя горы сквозе землю Половецкую», и потому что Днепр был верным союзником Святослава в его походе против половцев («лелеял еси на себе Святославлиносады»).

Военная героическая тема смыкается с многовековой эпикой в «Песне о Днепре»:

Ты увидел бой, Днепр, отец-река,

Мы в атаку шли под горой.

Кто погиб за Днепр, будет жить века,

Коль сражался он, как герой.

Не прекращалась два долгих года боль ухода — с берегов, священных для всякого русского человека:

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли,

Смертный бой гремел, как гроза.

Ой, Днипро, Днипро, ты течешь вдали,

И волна твоя, как слеза.

Для полноты картины приведем неисполнявшийся куплет этой песни, отдав дань огромному числу партизан и подпольщиков, что сложили свои головы за освобождение Родины от коричневой чумы:

Бьет фашистский сброд Украина-мать

Партизанкою по Днепру,

Скоро выйдет вновь сыновей встречать,

Слезы высохнут на ветру!

Даль стала близью, враг был повержен, но, увы, аукается и сегодня непреходящая битва на Днепре — с фашизмом-нацизмом, как оказалось, недобитым, всячески вздымающим голову и на современной Украине.

Из твоих стремнин ворог воду пьет,

Захлебнется он той водой.

Славный день настал, мы идем вперед

И увидимся вновь с тобой.

Кровь фашистских псов пусть рекой течет,

Враг советский край не возьмет.

Как весенний Днепр, всех врагов сметет

Наша армия, наш народ.

Еще заметим: сколь тактично и сколь результативно автор текста пользуется в песне и русским, и украинским названием реки!

Редко встретишь такую естественность и органику, сразу включающие и слушателя, и исполнителя в объединительное поле, дающее жизнь обоим языкам, обоим ментальным веткам. Малороссийское имя реки создает особо трогательную и взрывную силу в русском контексте: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч, над тобой летят журавли…».

Эта песня очень характеристична в своем несокрушимом, героическом объединительном пафосе, даже если кто-то пожелает отбросить «политическую составляющую», эпитет «советский» и т.д. Справедливости ради заметим, что наивысшей суверенизации Украина (или то, что мы этим словом теперь называем) достигла в виде УССР, в составе Советского Союза. Тогда же был наивысший ее расцвет в экономике, образовании, культуре. О том неопровержимо свидетельствуют и статистические числа.

Нам теперь говорят, что тяжелые были времена. Однако лучшие фильмы были сняты именно тогда, как и лучшие песни — написаны в те годы. Как, например, чудесная песня Платона Майбороды на слова Андрия Малышко «Киевский вальс»(1950), сегодня звучащая и в киевском метро при движении эскалатора, и на вокзалах при отправлении поездов из Киева:

Ночісолов’їніі, ночівесняні,

Доли подніпровськінаснилисьмені.

Зновуцвітутькаштани, хвилядніпровськаб’є.

Молодість мила, — тищастямоє.

Песня рефреном, в красивом вальсовом ритме, очень мелодично вспоминает и напоминает нам о бьющей днепровской волне. Есть запись этого вальса даже на китайском языке. Так Днепр, благодаря любви к нему, простирается и до «высоких берегов Амура».

И в этом лиризме — тоже велик объединительный потенциал днепровской волны, великой воды Днепра.

Неслучайно даже в экологических статьях Днепр называют одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, занимающей третье место в Европе по длине и площади бассейна — после Волги и Дуная (иногда в список третьей добавляют реку Урал). Как видим, три славянских водных артерии являются в Европе самыми полноводными. А две из них — Днепр и Волга, вне сомнения, духоносными (не забудем, конечно, и Дон-батюшку). Примечательно также, и об этом мало кто помнит, что обе великих русских реки — Волга и Днепр — берут свои начала на одной и той же возвышенности – Валдайской.

Днепр — связующ и в водонаполнительном смысле, и в историческом (с ним связана история развития трех веток русского народа), и в транспортном: от истока до устья эта река протекает по территории всех трех современных русских государств: России, Беларуси и Украины.

Как музыка для русского уха звучат и названия притоков Днепра, тоже воспетые в русской литературе, в том числе и древней, они — вечно живые участники русской истории: Припять, Сула, Ирпень, Тетерев, Ворскла, Днестр, Рось, Тясмин, Трубеж, Псёл, Самара. В своем бассейне Днепр-объединитель собрал 15 380 малых рек!

Собирательность Днепра заключается и в том, что он держит на своих крепких «ветвях» две русские столицы: не только Киев, названный преподобным Нестором Летописцем «матерью городов Русских», но и Минск, расположившийся на реке Свислочь, через реку Березину впадающей в Днепр.

Обязательно скажем еще об одном русском городе на реке Днепр. Это Екатеринослав, основанный и названный в честь Российской императрицы Екатерины II, который 19 июля 1926 г. был большевиками переименован в Днепропетровск. Однако 19 мая 2016 г. Верховная рада Украины в рамках так называемой декоммунизации переименовала город Днепропетровск в Днепр, что выглядитвесьма идиотически.

Справочники подсказывают, что прежде длина Днепра достигала 2285 километров. Сейчас протяженность сократилась на 84 км, из-за выстроенного каскада водохранилищ и выпрямления фарватера в некоторых местах.

Большая, самая полноводная часть Днепра находится на Украине и, понятно, с Украиной идентифицируется: длина русла реки на Украине составляет 981 км.

Огромную часть бассейна Днепр отдает нынешней Украине: 291,4 тысячи кв. км из 504-х. На территории Беларуси Днепр протяжен тоже, в общем, немало: на 595 километров, а в России — на 485.

26 городов Украины стоит по берегам Днепра, а всего в трех наших странах — более 50-ти. Двенадцать областей пересекает Днепр: в России Смоленскую, в Беларуси Витебскую, Могилевскую и Гомельскую, а на Украине Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую.

Днепр-поилец питает своей водой около 70% населения Украины!

Экологи, безусловно, правы, что привлекают внимание общественности к колоссальным проблемам этой великой русской реки, возникшим в результате ее использования человеком — в частности, к загрязнению, заболачиванию, уничтожению уникальных ландшафтов и живности, последствиям экологических и техногенных катастроф.

В сегодняшней ситуации совместная деятельность по уходу за Днепром, увы, затруднена, поскольку нынешние власти Украины настроены деструктивно-антироссийски. Пока что пророчески и метафорично звучат слова поэта Федора Сологуба, написанные в вагоне поезда Екатеринослав–Запорожье в 1913 г.:

Широкий Днепр, хохлацкая река.

Быль прежних дней от яви далека,

Былая песнь звучит уныло.

Прекрасный Днепр, хохлацкая река,

Несешь ты слишком много ила.





