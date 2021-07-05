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Авторские права и борьба с пиратством | Игорь Пыхалов

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Мнение публициста Игоря Пыхалова о проблеме  авторского права и  противоречиях при капитализме.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gMXYTE8M2T0
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