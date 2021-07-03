В 2017 году в британской газете "Гардиан" (The Guardian - "Стражник") вышла статья телеведущей и писательницы Афуа Хирш под названием "Британские колониальные преступления заслуживают вечной памяти" (https://inosmi.ru/social/20171201/240902447.html) В этой статье автор призывает современных британцев "принять неудобные факты своей истории", и построить музей, посвященный памяти об этих преступлениях империи. Несмотря на то, что в статье содержится достаточно много рациональных зерен, следует отметить крайнюю однобокость этого текста: отмечая преступления англичан в колониях, автор лишь мельком упоминает не менее страшные злодейства англичан в отношении жителей Ирландии, которая на протяжении веков входила в состав Великобритании и испытывала на себе гнет английской аристократии.

Английская колонизация ирландской территории началась в XII веке. Проводилась она достаточно жестко и привела к тому, что к XVIII веку коренные ирландцы практически полностью лишились своих земельных наделов. Сложилась система землепользования, при которой земля принадлежала английской знати, которая сдавала ее в аренду ирландским землепользователям. Руководящие посты в республике заняли выходцы из английской и шотландской аристократии. В 1691 году был принят закон, который ограничивал права ирландцев на образование и политическую деятельность. Ирландцы ущемлялись в правах по религиозному принципу, так как являлись католиками, а не англиканцами. Ирландия окончательно превратилась в источник накопления английских капиталов.

Нет ничего удивительного в том, что в Ирландии время от времени наступали голодные времена. Наиболее страшным для ирландцев стал период с 1845 по 1849 год. Это время получило названием "Великого голода". В официальной истории Великобритании мало внимания уделяется этому событию, так как именно официальные власти страны и спровоцировали, и усугубили кризис с продовольствием в Ирландии.

В 1845 году картофельные поля в Ирландии были заражены патогенным микроорганизмом, что привело к гибели всего урожая картофеля, который являлся основой пищи для ирландских земледельцев. Все остальные культуры, такие как ячмень и овес, не пострадали вовсе. Скотоводство тоже не понесло значительных убытков. Ирландские землепользователи были обязаны платить ренту английским землевладельцам зерном и скотом, а сами оставались без пропитания. Тех, кто ренту платить не мог (хотел оставить себе еды), сгоняли с земли и лишали жилья, они превращались в бродяг.

Вот тут-то "во всей красе" и выступило руководство Великобритании. Помощь, оказываемая со стороны правительства Британской империи, была минимальная, да еще и был выпущен закон, по которому иностранным представителям запрещалось оказывать помощь голодающим на сумму большую, чем выделяет на эти цели британская королева. Так турецкий султан решил оказать помощь на сумму в 10 тысяч фунтов, но британцы ему разрешили потратить только 1 тысячу, так как именно столько потратила империя на помощь ирландцам. На 9 тысяч султан закупил продовольствия и контрабандой переправил в Ирландию. В 1846 году Британское правительство вообще решило прекратить помощь голодающим, мотивируя свое решение принципом "рынок сам все исправит". В результате Великого голода в Ирландии погибло более 1 млн. человек, а 1,5 млн. человек эмигрировали. Население сократилось на 20-25 процентов.

Но английское руководство и аристократия не испытывали ни малейшего угрызения совести за происходящее в Ирландии. По их мнению, все эту укладывалось в теории научного расизма и социального дарвинизма, согласно которым в мире должны были выживать только лучшие, достойные расы. Естественно, лучшей расой, по их мнению, были англичане. Все остальные были людьми, недостойными жизни.

В середине XIX века Британская империя продемонстрировала, на мой взгляд, самый яркий пример геноцида населения на отдельно взятой территории. Признать этот факт, попросить прощения, англичане не могут. Спесь не позволяет. Но зато они могут очень зорко "в чужом глазу пылинку" рассмотреть. Так ряд английских городов на официальном уровне признал голод на Украине 1932-1933 годов геноцидом. Я понимаю, конечно же, "этодругое", но к политике двойных стандартов нельзя привыкнуть...