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Провести усиление репрессий по хищениям в отношении крупных хищников из бюрократии

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Интересные документы посвященные принятию решения о применении смертной казни и усилении репрессии против расхитителей государственного имущества, в том числе и состоящих на государственной службе.

Выписка из протокола № 27 заседания Политбюро ЦК РКП(б) о расширении прав ВЧК в отношении применения высшей меры наказания. 14 мая 1921 г.

14 мая 1921 г.

№ П27/6
СТРОГО СЕКРЕТНО

6. О расширении прав ВЧК в отношении применения высшей меры наказания.

а) Поручить т.т. Уншлихту и Курскому подготовить законопроект СНК о расширении прав ВЧК в отношении применения высшей меры наказания за хищения с государственных складов и фабрик. Провести не позже вторника в СНК, принятое постановление СНК опубликовать.

б) Дать директиву Президиуму ВЦИК, чтобы он не принимал решений об амнистии в отношении осужденных за хищения с государственных складов и фабрик.

в) Повысить репрессии в судах за вышеуказанные преступления, поручив это т. Курскому. Доклад о принимаемых мерах во вторник в СНК.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 1. Л. 127. Копия. Машинопись.

http://istmat.info/node/64613 – цинк

* *

Выписка из протокола № 28 заседания Политбюро ЦК РКП(б) о расширении прав ВЧК в отношении расхитителей. 17 мая 1921 г.

17 мая 1921 г.
№2341

Слушали:

4. Просьбу тов. Крыленко отсрочить проведение в жизнь постановления до сессии ВЦИК о расширении прав Ч.К. в отношении высшей меры наказания за расхищения со складов и Государственных фабрик.

Постановили:.

4. Поручить тов. Уншлихту и Крыленко сговориться по данному вопросу. Результат переговоров в письменной форме представить в Политбюро ЦК.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 1. Л. 128. Копия. Машинопись.

http://istmat.info/node/64614 – цинк

* * *

Выписка из протокола № 32 заседания Политбюро ЦК РКП(б) о применении высшей меры наказания в отношении расхитителей. 24 мая 1921 г.

24 мая 1921 г.
№ П32/3
СТРОГО СЕКРЕТНО

3. О применении ЧК высшей меры наказания в отношении преступлений по хищениям из государственных складов и фабрик.

а) Дела о хищении должны оставаться в ведении революционных трибуналов.

б) Ускорить образование военных отделов при трибуналах.

в) Ускорить производство дел по хищениям.

г) Провести усиление репрессий по хищениям в отношении крупных хищников из бюрократии.

д) Подготовить в ближайшем будущем ряд открытых процессов по хищениям.

е) Дать Президиуму ВЦИК директиву, чтобы в отношении такого рода преступлений амнистия применялась с величайшей осторожностью.

ж) Поручить т. Крыленко разработать и внести в Президиум ВЦИК секретную директиву относительно установления ясного классового деления при определении мер наказания за хищения.

Доклад об исполнении т.т. Крыленко и Уншлихта или особо уполномоченных ими лиц назначить в СН К два раза в месяц.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 1. Л. 130. Копия. Машинопись.

http://istmat.info/node/64615 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6883667.html
Метки: 1921, воровство, вчк, документы, история, криминал
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