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Миф: этруски — это русские?/Александр Бутягин и Егор Яковлев

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В гостях у «Цифровой истории» археолог и глава отдела античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин. Он рассказал о культуре этрусков, а также разбил все спекуляции вокруг известного мифа, что этруски якобы являются русскими. Что нам известного об этом народе? Каков их культурный вклад в развитие других государств и этносов? Что говорит современная археология об этрусках? Какие русскоязычные книги по теме стоит изучить? Об этом и многом — в новом ролике на «Цифровой истории».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nWs1V9HtC9Y
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7513 6165
    Женечка 26 мин. назад

      Надо признать, что пассионарность сторонников Чудинова несколько сглаживает их невежество. Для тех кто не понял – перевожу: нет покоя шизанутым.

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