Миф: этруски — это русские?/Александр Бутягин и Егор Яковлев
В гостях у «Цифровой истории» археолог и глава отдела античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин. Он рассказал о культуре этрусков, а также разбил все спекуляции вокруг известного мифа, что этруски якобы являются русскими. Что нам известного об этом народе? Каков их культурный вклад в развитие других государств и этносов? Что говорит современная археология об этрусках? Какие русскоязычные книги по теме стоит изучить? Об этом и многом — в новом ролике на «Цифровой истории».
Надо признать, что пассионарность сторонников Чудинова несколько сглаживает их невежество. Для тех кто не понял – перевожу: нет покоя шизанутым.