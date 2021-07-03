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Методика редактирования генов CRISPR/CAS9. Базовые вещи

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Анимационный ролик 2014 года о методике редактирования генов CRISPR/CAS9 о которой слышали, наверное, все. На сегодняшний день методика уже сильно развилась, но в данном ролике речь идёт о базовых вещах, в рамках школьной биологии, без лютой биохимии, и информация вполне актуальна. Сейчас методика практически достигла своего предела применения, основная, пока не решаемая проблема, – это далеко не идеальная избирательность: вероятность действия комплекса на участки ДНК, отличающиеся от гидовой РНК на один или несколько нуклеотидов, очень высокая. Случайные мутации, нам, естественно, ни к чему… хотя зависит от ситуации, если у нас задача вывести ГМО мышек, то вполне можно забить и отобрать относительно здоровые особи. Но о применении к человеку, особенно в эмбриональном периоде и речи быть не может. И мы упомянули в видео PAM последовательность (Protospacer adjacent motif) – это важная фишка, в природе это последовательности всего из нескольких нуклеотидов (они находятся на краю встроенного вирусом участка) к которым изначально присоединяется CRISPR/CAS9 комплекс, и только после этого он начинает проверку на совпадение с гидовой РНК, строго проверяется всего только 6-12 нуклеотидов, а дальше уже допускаются отклонения.

Источник: https://youtu.be/ADKVRtu2jpo
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