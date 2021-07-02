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Новейший Реактор БРЕСТ ОД 300 – Прорыв в атомной энергетике от РОСАТОМ | Геоэнергетика Инфо

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Новейший Реактор БРЕСТ ОД 300 – Прорыв в атомной энергетике от РОСАТОМ. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Росатом начал в Северске строительство уникального энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») началось строительство атомного энергоблока мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем и новым смешанным нитридным уран-плутониевым топливом, оптимальным для реакторов на быстрых нейтронах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_BeenzZRmZk
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