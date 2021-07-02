Новейший Реактор БРЕСТ ОД 300 – Прорыв в атомной энергетике от РОСАТОМ | Геоэнергетика Инфо
Новейший Реактор БРЕСТ ОД 300 – Прорыв в атомной энергетике от РОСАТОМ. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Росатом начал в Северске строительство уникального энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») началось строительство атомного энергоблока мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем и новым смешанным нитридным уран-плутониевым топливом, оптимальным для реакторов на быстрых нейтронах.