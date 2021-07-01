Синяя весна Владимира Луговского
Владимир Луговской – один из самых известных поэтов начала 20 века, литературная звезда первого ряда конца 20-х и 30-х годов. Романтик, воспевший революцию. Стихи его были наполнены сверкающим восторгом жизни, где вёлся постоянный во все времена бой за счастье человечества. Поэт с непростой личной судьбой, переживший глубокий личный кризис, но сумевший вернуться к читателю с новыми стихами, философски осмысляющими прожитую жизнь.
Для справки:
Проект «Голоса из хора». Русская поэзия 20 века» нацелен на знакомство слушателей и посетителей сайта с жизнью и творчеством выдающихся поэтов XX столетия. Передачи выходят в вечернем эфире «Радио России-Ульяновск».
Прозвучали передачи, посвящённые Юрию Левитанскому, Борису Пастернаку, Новая передача посвящена поэту Владимиру Луговскому.
Слушайте передачи проекта «Голоса из хора» в вечерних эфирах «Радио России-Ульяновск»!
Автор и ведущая проекта – учёный секретарь Дворца книги Ольга Даранова.