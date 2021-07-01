Настоящая игра престолов. Предыстория Первой мировой/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Начинаем выкладывать легендарный сериал Егора Яковлева «Настоящая игра престолов» в дополненном и переработанном виде – будем добавлять картинки и карты, где их нет. Новые серии по-прежнему будут выходить на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, а предыдущие сезоны – на «Цифровой истории»!
Историк Егор Яковлев рассказал, как мир подходил к Первой мировой войне на протяжении всего XIX века. Какие альянсы складывались в Европе? Кто из правителей пытался не допустить войны? Почему Балканы прозвали «пороховой бочкой» Европы? Зачем Александр III слушал «интернационал», и каким способом сформировались политические блоки государств к 1914 году? Об этом и многом другом – в ролике из рубрики «Нестареющая классика».