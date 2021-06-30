Робинзон Крузо – обыкновенный моряк, который после сильного кораблекрушения попадает на необитаемый остров, на котором нет ни одной живой души.

Среди всех, кто был на корабле, выжил только он. Все остальные погибли. Очутившись в сложной жизненной ситуации, его начинают мучать многочисленные вопросы: чем питаться, где искать место на ночлег и как вовсе жить дальше.

Взяв себя в руки, Робинзон с большим мужеством начинает обустраивать свой повседневный быт. При этом на первом этапе оказалось не так сложно, ведь часть вещей, которая была на корабле, все-таки осталась. Теперь же он не просто обустраивает себе жилище, но и ищет пути получения пищи для выживания и воды для утоления жажды, защиты от непогоды.

С какими же еще препятствиями и приключениями придется столкнуться Робинзону Крузо на необитаемом острове?

И что он будет делать тогда, когда сюда приедут настоящие дикари?

Читает: Михаил Севастьянов

