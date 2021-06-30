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Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. Даниэль Дефо. Аудиокнига

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Робинзон Крузо – обыкновенный моряк, который после сильного кораблекрушения попадает на необитаемый остров, на котором нет ни одной живой души.
Среди всех, кто был на корабле, выжил только он. Все остальные погибли. Очутившись в сложной жизненной ситуации, его начинают мучать многочисленные вопросы: чем питаться, где искать место на ночлег и как вовсе жить дальше.

Взяв себя в руки, Робинзон с большим мужеством начинает обустраивать свой повседневный быт. При этом на первом этапе оказалось не так сложно, ведь часть вещей, которая была на корабле, все-таки осталась. Теперь же он не просто обустраивает себе жилище, но и ищет пути получения пищи для выживания и воды для утоления жажды, защиты от непогоды.
С какими же еще препятствиями и приключениями придется столкнуться Робинзону Крузо на необитаемом острове?
И что он будет делать тогда, когда сюда приедут настоящие дикари?

Читает:  Михаил Севастьянов
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ey2ysIsZ3mU
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7500 6152
    Женечка два часа назад

      Для данного ресурса более уместно было бы запилить продолжение: “Робинзон на Урале”:

      Наконец, переправившись через Каму, которая в тех местах служит
      границей между Европой и Азией, мы вступили в Европу; первый город на
      европейском берегу Камы называется Соликамском. Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, другую одежду, другую религию, другие занятия,но ошиблись; нам предстояло пройти еще одну обширную пустыню, тянувшуюся двести, а в иных местах семьсот миль. Эта мрачная местность мало чем отличалась от монголо-татарских областей; население, большей частью языческое, стояло немногим выше американских дикарей: их дома, их города полны идолов, образ жизни самый варварский; исключение составляют только города и близлежащие селения, жители которых являются христианами или мнимыми христианами греческой церкви, но религия их перемешана со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства.

    • 19783 15151
      Sergeev 18 мин. назад

        Ну да сухопутные расстояния в милях это круто!!!

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