Мы живём в переходное время. Многое меняется и в жизни отдельных людей, и целых народов. Меняются взгляды на жизнь, ценностные ориентации. Пришло время изменений в архитектуре.

Новая архитектура – архитектура нашей будущей жизни, должна отражать чаяния нашего народа, участвовать в подъёме его самосознания, в многостороннем улучшении его жизни.

Какие качества обязательно должны присутствовать в будущей архитектуре, чтобы выполнять эту высокую задачу, мы и рассмотрим на нашей встрече.

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Быть ДОБРУ!