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Илья Мощанский. Бои за Стрежневский плацдарм в марте – апреле 1944 г.

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Илья Борисович Мощанский рассказывает о боях за Стрежневский плацдарм на р.Великой в марте – апреле 1944 г.
- Как советское командование пыталось прорвать оборону немецких войск на реке Великой?
- Какие силы и средства задействовали противники?
- Как велись боевые действия?
- Каковы были итоги операции и потери сторон?
- Почему войскам 2-го Прибалтийского фронта не удалось вскрыть плацдарм?
- Как сложилась судьба генерала М.М.Попова?
Ответы на эти вопросы от ведущего военного историка!

Боевые действия в районе Нарвы в феврале – апреле 1944 г.:
https://youtu.be/aCPvzGbse28

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SkdEl-qZ1cg
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