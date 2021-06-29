Илья Мощанский. Бои за Стрежневский плацдарм в марте – апреле 1944 г.
Илья Борисович Мощанский рассказывает о боях за Стрежневский плацдарм на р.Великой в марте – апреле 1944 г.
- Как советское командование пыталось прорвать оборону немецких войск на реке Великой?
- Какие силы и средства задействовали противники?
- Как велись боевые действия?
- Каковы были итоги операции и потери сторон?
- Почему войскам 2-го Прибалтийского фронта не удалось вскрыть плацдарм?
- Как сложилась судьба генерала М.М.Попова?
Ответы на эти вопросы от ведущего военного историка!
Боевые действия в районе Нарвы в феврале – апреле 1944 г.:
https://youtu.be/aCPvzGbse28