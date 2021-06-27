Воскресный выпуск. 1963. III Международный кинофестиваль
01. Жан Марэ на Красной площади
02. Жан Марэ раздает автографы для своих советских поклонников во время Международного кинофестиваля
03. Тони Кертис и Кристин Кауфманн на Красной площади
04. Тони Кертис и Кристин Кауфманн на Красной площади
05. Французские актеры Франсуаза Арнуль, Ив Монтан и Симона Синьоре в аэропорту Орли уезжают в Москву для участия в Международном кинофестивале
06. Французские актеры Франсуаза Арнуль, Ив Монтан, Симона Синьоре и режиссер Рене Клеман в аэропорту Орли отправляются в Москву для участия в Международном кинофестивале
07. Симона Синьоре и Ив Монтан прибывают в аэропорт Москвы из Парижа для участия в Московском международном кинофестивале
08. Ив Монтан и Симона Синьоре приветствуют толпу на международном кинофестивале в Москве
09. Жан Марэ, Ив Монтан, Симона Синьоре и Франсуаза Арнул
10. Симона Синьоре, Ив Монтан и Жан Маре на III Московском международном кинофестивале
11. Ив Монтан и Симона Синьоре в Кремле
12. Ив Монтан и Симона Синьоре в Кремле
13. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади
14. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади
15. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади. Очередь к Ленинуы
16. III Международный кинофестиваль. Олег Стриженов, Зинаида Кириенко и Жан Марэ
17. Григорий Чухрай вручает Федерико Феллини главный приз Московского кинофестиваля
18. Картина Федерико Феллини «8 с половиной» получила главный приз. Владимир Наумов, Федерико Феллини, Марлен Хуциев, Антонелла Луальди, Тенгиз Абуладзе, Лия Элиава, Александр Алов
20. Джульетта Мазина, Федерико Феллини и Валентина Терешкова на III ММКФ
19. Джульетта Мазина, Федерико Феллини и Валентина Терешкова на III ММКФ
21. Федерико Феллини в Москве