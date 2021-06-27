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Воскресный выпуск. 1963. III Международный кинофестиваль

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01. Жан Марэ на Красной площади
01. Жан Марэ на Красной площади

02. Жан Марэ раздает автографы для своих советских поклонников во время Международного кинофестиваля
02. Жан Марэ раздает автографы для своих советских поклонников во время Международного кинофестиваля

03. Тони Кертис и Кристин Кауфманн на Красной площади
03. Тони Кертис и Кристин Кауфманн на Красной площади

04. Тони Кертис и Кристин Кауфманн на Красной площади
04. Тони Кертис и Кристин Кауфманн на Красной площади

05. Французские актеры Франсуаза Арнуль, Ив Монтан и Симона Синьоре в аэропорту Орли уезжают в Москву для участия в Международном кинофестивале
05. Французские актеры Франсуаза Арнуль, Ив Монтан и Симона Синьоре в аэропорту Орли уезжают в Москву для участия в Международном кинофестивале

06. Французские актеры Франсуаза Арнуль, Ив Монтан, Симона Синьоре и режиссер Рене Клеман в аэропорту Орли отправляются в Москву для участия в Международном кинофестивале
06. Французские актеры Франсуаза Арнуль, Ив Монтан, Симона Синьоре и режиссер Рене Клеман в аэропорту Орли отправляются в Москву для участия в Международном кинофестивале

07. Симона Синьоре и Ив Монтан прибывают в аэропорт Москвы из Парижа для участия в Московском международном кинофестивале
07. Симона Синьоре и Ив Монтан прибывают в аэропорт Москвы из Парижа для участия в Московском международном кинофестивале

08. Ив Монтан и Симона Синьоре приветствуют толпу на международном кинофестивале в Москве
08. Ив Монтан и Симона Синьоре приветствуют толпу на международном кинофестивале в Москве

09. Жан Марэ, Ив Монтан, Симона Синьоре и Франсуаза Арнуль
09. Жан Марэ, Ив Монтан, Симона Синьоре и Франсуаза Арнул

10. Симона Синьоре, Ив Монтан и Жан Маре на III Московском международном кинофестивале
10. Симона Синьоре, Ив Монтан и Жан Маре на III Московском международном кинофестивале

11. Ив Монтан и Симона Синьоре в Кремле
11. Ив Монтан и Симона Синьоре в Кремле

12. Ив Монтан и Симона Синьоре в Кремле
12. Ив Монтан и Симона Синьоре в Кремле

13. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади.
13. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади

14. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади
14. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади

15. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади. Очередь к Ленину
15. Ив Монтан и Симона Синьоре на Красной площади. Очередь к Ленинуы

16. III Международный кинофестиваль. Олег Стриженов, Зинаида Кириенко и Жан Марэ
16. III Международный кинофестиваль. Олег Стриженов, Зинаида Кириенко и Жан Марэ

17. Григорий Чухрай вручает Федерико Феллини главный приз Московского кинофестиваля
17. Григорий Чухрай вручает Федерико Феллини главный приз Московского кинофестиваля

18. Картина Федерико Феллини «8 с половиной» получила главный приз. Владимир Наумов, Федерико Феллини, Марлен Хуциев, Антонелла Луальди, Тенгиз Абуладзе, Лия Элиава, Александр Алов
18. Картина Федерико Феллини «8 с половиной» получила главный приз. Владимир Наумов, Федерико Феллини, Марлен Хуциев, Антонелла Луальди, Тенгиз Абуладзе, Лия Элиава, Александр Алов

20. Джульетта Мазина, Федерико Феллини и Валентина Терешкова на III ММКФ
20. Джульетта Мазина, Федерико Феллини и Валентина Терешкова на III ММКФ

19. Джульетта Мазина, Федерико Феллини и Валентина Терешкова на III ММКФ.
19. Джульетта Мазина, Федерико Феллини и Валентина Терешкова на III ММКФ

21. Федерико Феллини в Москве
21. Федерико Феллини в Москве
Источник: https://humus.livejournal.com/7846972.html
Метки: movies, искусство, история, Москва, Россия, фото
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