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Видео с Марса. Посадка и движение марсохода “Zhurong”

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Китайцы опубликовали видео снятым их марсоходом во время посадки на Марс и передвижения по планете.



PS,. И еще. Китай официально отказал США в возможности проводить исследования на их космической станции, которую Китай собирает на орбите.
После того, как в середине 20х ожидается закрытие и ликвидация МКС, Китай де-факто останется единственным обладателем космической станции.
Так как США в свое время не пускали Китай на МКС, Китай поступает с США аналогично, мол хотите летать на космическую станцию, стройте свою.
Россия попала в список из 17 стран, которые Китай готов допускать на свою станцию и более того, китайцы предлагают, что если РФ захочет, то может пристыковать к их станции свой модуль или же занять отдельный отсек. С учетом совместных планов по строительству базы на Луне в 2030х, не удивлюсь, если РФ и КНР будут сотрудничать и в контексте китайской станции. Хотя лучше конечно же иметь свою собственную, чтобы самому решать, кого приглашать, а кого посылать лесом.

PS2. В РФ между тем вчера успешно запустили новый военный спутник. Рекордная для РФ серия без аварий продолжается (меньше аварий было лишь в самом начале 90х, когда еще силен был советский задел).



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6869609.html
Метки: Видео, Китай, космос, марс, Россия, США
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