1972. Индия на снимках Харви Местона
01. Девочки из Гархвали
02. Большая прачечная под открытым небом в Бомбее
03. Часовая башня Раджабай в Университете Бомбея
04. Серебряные статуи Будды в храме в Бомбее
05. Молодой человек верхом на слоне во время свадебной процессии в Джайпуре
06. Свадебное шествие в Джайпуре
07. Охранники у статуи слона в Городском дворце, Джайпур
08. Вход в Городской дворец в Джайпуре
09. Городские ворота Джайпура
10. Изысканные украшения на стенах и потолках Янтарного дворца в Джайпуре
11. Инкрустированный декор стен в Янтарном дворце в Джайпуре
12. Слон недалеко от Янтарного дворца Джайпура
13. Хава-Махал Роуд в Джайпуре
14. Вид на восток вдоль бульвара Раджпата в сторону Ворот Индии в Дели
15. Туркменские ворота в Дели
16. Внутренний двор Соборной мечети в Дели
17. Рынок рядом с Соборнй мечетью в Дели
18. Мужчина верхом на верблюде по дороге между Агрой и Фатехпур-Сикри
19. Мавзолей Итимад-Уд-Даула, мавзолей Великих Моголов в Агра