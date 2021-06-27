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1972. Индия на снимках Харви Местона

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01. Девочки из Гархвали


02. Большая прачечная под открытым небом в Бомбее


03. Часовая башня Раджабай в Университете Бомбея


04. Серебряные статуи Будды в храме в Бомбее


05. Молодой человек верхом на слоне во время свадебной процессии в Джайпуре


06. Свадебное шествие в Джайпуре


07. Охранники у статуи слона в Городском дворце, Джайпур


08. Вход в Городской дворец в Джайпуре


09. Городские ворота Джайпура


10. Изысканные украшения на стенах и потолках Янтарного дворца в Джайпуре


11. Инкрустированный декор стен в Янтарном дворце в Джайпуре


12. Слон недалеко от Янтарного дворца Джайпура


13. Хава-Махал Роуд в Джайпуре


14. Вид на восток вдоль бульвара Раджпата в сторону Ворот Индии в Дели


15. Туркменские ворота в Дели


16. Внутренний двор Соборной мечети в Дели


17. Рынок рядом с Соборнй мечетью в Дели


18. Мужчина верхом на верблюде по дороге между Агрой и Фатехпур-Сикри


19. Мавзолей Итимад-Уд-Даула, мавзолей Великих Моголов в Агра
Источник: https://humus.livejournal.com/7846863.html
Метки: индия, история, фото, этнография
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