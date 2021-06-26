Это подкаст “Слышали Новости”. В студии обозреватели радио Спутник Олег Обухов и Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи Анатолий Вассерман, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных игр, а так же кандидат в депутаты Государственной Думы России. Об этом мы поговорим чуть позже. Анатолий Александрович приветствуем вас.

Здравствуйте.

Слышали новость? В Кремле предложили сменить работу тем кто отказывается прививаться. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отвечая на вопросы журналистов об обязательной вакцинации сказал, что решение сделать прививку остаётся добровольным, поскольку человек может поменять работу. Вот такой вот выбор. На ваш взгляд, как охарактеризовать сложившуюся ситуацию? Принудительная всё таки вакцинация или добровольная?

В советское время был такой забавный термин “добровольно-принудительная”. То есть это, когда формально добровольно, ну а неформально все знают, что если не сделаешь, неприятностей не оберёшься. Сейчас к сожалению устраивают нечто подобное советским играм. Хотя по сути, конечно следовало давным-давно прививки обязательными. То есть, как в советское время, опять же ты можешь не прививаться, если к тому есть серьёзные медицинские противопоказания.

А не кажется ли вам, учитывая тот же советский опыт, была вульгарная поговорка, которую я позволю себе переформулировать, на любую хитрую гайку найдётся хитрый винтик. Так вот, вот этот порядок добровольно-принудительный обязательно приведёт к тому, что люди будут искать разного рода перемычечки, какие-то проволочки, которые позволят формально соблюсти то, что от тебя требуют, а на деле ничего не сделают.